Eric Goens volgt BV’s in ‘De Zomer Van’: bekijk de eerste beelden BDB

14 juli 2020

17u54

Bron: VTM 0

De zomer van 2020 is er één om nooit te vergeten. Vakantie in eigen land, geen grote evenementen, sociaal contact op afstand… Door het coronavirus worden het zomermaanden die regelrecht de geschiedenisboeken ingaan. Net die uitzonderlijke situatie inspireerde tv-maker Eric Goens voor een gloednieuw, dagelijks VTM-programma. In ‘De Zomer Van’ volgt hij vanaf 20 juli achttien bekende gezichten tijdens deze uitzonderlijke periode. Onder andere sp.a-voorzitter Conner Rousseau, Marie Verhulst, Laura Tesoro en Jens Dendoncker gunnen de kijker een blik in hun leven. ‘De Zomer Van’ is vanaf 20 juli omstreeks 21 uur te zien op VTM en VTM GO.