Eric Goens trok zijn lessen uit kritiek op ‘Bargoens’: "Tweede seizoen bevat veel meer hoop" Redactie

19 februari 2019

00u00 0 TV Vanavond start op Eén het tweede seizoen van 'Bargoens', waarin Eric Goens (49) opnieuw inspirerende figuren volgt, die een verbeten strijd voeren. Op het eerste seizoen kwam nogal wat kritiek, dus gooide Goens het dit keer over een andere boeg.

"Het eerste seizoen was te donker en werd aanvankelijk in primetime uitgezonden. Dat was niet het meest geschikte moment", geeft Eric Goens toe. "Bovendien kwamen alle figuren in elke aflevering aan bod, waardoor het tempo veel te hoog lag. Ik maakte ook een inschattingsfout door te openen met een beeld van een pijnpatiënt, dat iedereen naar de keel greep."

HLN