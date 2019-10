Eric Goens richt camera’s op Dimitri Vegas & Like Mike JOBG

21 oktober 2019

06u47 0 TV Programmamaker Eric Goens (50) heeft een nieuw onderwerp gevonden: Dimitri Vegas & Like Mike - aka de beste dj’s ter wereld. Goens is bezig aan een docureeks over de twee broers, en maakte daarvoor alvast opnames tijdens het Amsterdam Dance Event.

Zaterdag kroop Eric Goens alvast mee op het podium met Dimitri Vegas & Like Mike om enkele mooie beelden te schieten tijdens het Amsterdam Dance Event. Prima materiaal voor de docureeks die hij met zijn productiehuis Het Nieuwshuis aan het maken is. Of de reeks op een Vlaamse zender te zien zal zijn, en wanneer, is nog onduidelijk. Goens maakte in het verleden onder meer al ‘Het Huis’, ‘Niveau 4' en ‘Bargoens’.