Eric Goens maakte nóg een interviewprogramma, dit keer rond de voetbalwereld DBJ

19 maart 2019

00u00 0 TV Voor de camera's van Eric Goens zijn bekendheden nét een tikje openhartiger dan voor die van zijn collega's. Na portretreeksen als 'Het Huis', 'Die Huis' en 'Kroost' richt de tv-maker nu zijn pijlen op de voetbalwereld. Voor Telenet neemt hij 'De Kantine' op. "Onze gesprekken gaan verder dan 'De bal is rond' en 'Een wedstrijd duurt 90 minuten.'"

In de doorleefde voetbalkantine van tweedeprovincialer Rapide Wezemaal kijkt Goens recht in de ogen van vooraanstaanden uit de voetbalwereld. Onder anderen Gert Verheyen, Olivier Deschacht en Bart Verhaeghe komen langs voor een schuimende pils en een borrelnootje. "Deze reeks is een terugkeer naar een oude liefde, want ik ben destijds begonnen als voetbaljournalist bij Canal+", vertelt Goens ons, terwijl hij net op het punt staat zijn eerste gast aan een spervuur van vragen te onderwerpen. "Ik deed er de interviews langs de lijn, maar mijn vragen vielen bij de voetballers niet altijd in goede aarde. (lacht)"

Clichés

Dat het voetbalwereldje de reportagemaker nauw aan het hart ligt, is wel duidelijk. Zijn zoon voetbalt en Goens zelf heeft al jaren een abonnement op Club Brugge. "Of ze dit jaar kampioen spelen, betwijfel ik ten zeerste, maar de uitslag van Club Brugge bepaalt wel mijn gemoed voor de rest van weekend", lacht hij. "Ik vind het een eer dat de heren uit de voetbalwereld openstaan voor een gesprek met mij, want het is een wereld die doorgaans vrij gesloten blijft en niet verder gaat dan de steeds terugkerende clichés.”

'De kantine' is vanaf vrijdag 29 maart te zien op Play Sports van Telenet.