Eric Goens maakt reeks over skioord vol collaborateurs SD

08 november 2018

00u00 0

Eric Goens (foto), de maker van onder andere 'Niveau 4' en 'Die Huis', werkt voor Canvas aan een documentairereeks over oorlogsmisdadigers. Die zal 'Bariloche' heten, naar het gelijknamige mondaine skioord in Argentinië. Op die plek vestigden zich na WO II heel wat gevluchte nazi's. Ook Belgen die fout waren in de woelige oorlogsjaren, vonden er hun toevlucht. Goens zal het niet alleen hebben over de collaborateurs, maar ook over hun kinderen en kleinkinderen. Wanneer de reeks zal worden uitgezonden, is nog niet bekend.