Eric Goens maakt #corona2020 op VIER: “Tv maken is dezer dagen heel lastig”



Jacob De Bruyne

24 maart 2020

06u28 0 TV ‘Het parket’ werd al een tijdje geleden opgenomen, lang voor er sprake was van een virus uit China. Maar ondertussen is Eric Goens vooral bezig met het magazine ‘#corona2020', waarin hij elke dag een positieve noot laat horen in de crisissituatie.

“Een dagelijks tv-programma maken in deze tijd is heel lastig”, ondervindt Goens. “Monteurs, eindredacteurs en reporters werken allemaal apart. Alles moeten we nu bespreken over de telefoon, terwijl ik normaal gezien bij het maken van programma’s altijd mee in de montagecel zit. Als een soort big brother probeer ik alles te volgen. Maar het is vooral hopen dat niemand ziek wordt, want de spoeling van cameramensen is op dit moment heel dun. Je bent tv-maker in goede en kwade dagen vind ik, maar aan deze bizarre periode ga ik later toch nog vaak terugdenken.”

‘#corona 2020', 20.20 uur op VIER