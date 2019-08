Eric Goens keert terug naar Vlaanderen voor nieuw seizoen van ‘Het Huis’: “Vijf jaar moeten zagen om Theo Francken te strikken” WN

15 augustus 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “Zelf meedoen? Ik mag er niet aan denken”, zegt Eric Goens (50). Gelukkig vond de tv-maker wél weer de nodige BV’s bereid om hun ziel bloot te leggen in ‘Het Huis’. Lynn Wesenbeek, Willy Sommers, James Cooke, Theo Francken, Marc Herremans, Dina Tersago, Wout van Aert en Niels Destadsbader zijn dé smaakmakers van het alweer vijfde seizoen.

Na twee jaar zijn praatgasten naar Zuid-Afrika te hebben gelokt, keert het populaire ‘Het Huis’ terug naar Vlaanderen. “Om dezelfde reden dat ik destijds ben uitgeweken naar Zuid-Afrika”, zegt Eric Goens. “‘Het Huis’ moet nieuw en verrassend zijn voor mijn gasten. Zij moeten in een min of meer onbekende omgeving terechtkomen.”

Wie heeft jou dit keer het meest verrast?

Ik was nogal op mijn ongemak voor een aantal mensen, omdat je nooit weet hoe het zal uitpakken. Maar ik werd vooral erg verrast door Theo Francken. Hoewel hij het programma amper kende, heeft hij echt zijn pantser geopend.

Hebben al jouw gasten meteen ‘ja’ gezegd toen je hen vroeg?

Het is niet anders gegaan dan de vorige jaren. Iedereen weet dat ik één gouden stelregel heb: als mensen staan te springen om mee te doen, wil ik ze niet. Ik stel al lang niet meer de ja-neevraag. Ik laat mensen weten dat ik het eventueel wel zie zitten dat ze naar het huis zouden komen, en dan laat ik dat heel lang sudderen. Bij sommigen kan dat denkproces lang duren. Om Theo Francken vast te krijgen, heb ik vijf jaar moeten zagen. Toen ik vroeg waarom hij eindelijk had toegezegd, zei hij: ‘Om van uw gezaag af te zijn.’

Zou je zelf meedoen aan ‘Het Huis’?

Ik mag er niet aan denken! Als ze me dat zouden vragen, loop ik zo snel mogelijk weg. Ik voel mij beter in mijn rol als luisteraar. Ik zou trouwens geen goede gast zijn. In elk gesprek dat langer dan vijf minuten duurt, begin ík de vragen te stellen.