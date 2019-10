Eric Goens: "Als ik te lang had doorgeduwd, had ik het interview verknald" DBJ

29 oktober 2019

00u00 0 TV De manier waarop gastheer Eric Goens (50) James' verhaal vanavond in beeld brengt, is weloverwogen en genuanceerd. "Soms is het mooier en minder confronterend om dingen niet rechtstreeks te benoemen", vertelt hij. "Ik kan me niet inbeelden dat er kijkers zijn die gaan denken dat James vrolijk door zijn jeugd is gegaan, maar ik vind het niet wenselijk om daar echt in detail op in te gaan. Dat is de comfortzone waar ik mijn gasten in laat. Ik ga niet zo lang op emoties doorboren dat het ongemakkelijk wordt. Als ik te lang had doorgeduwd, had ik het interview verknald. En het laatste dat ik wil, is mijn gasten beschadigen."

Naast alle emotionele momenten waren er tijdens de 24 uren in 'Het huis' echter minstens evenveel positieve passages. Ook wanneer de camera's uitgeschakeld werden. "Rond 23 uur stoppen we telkens met draaien, nadien was er met James nog wel tijd voor een glas. Dat is toen nog behoorlijk laat geworden", lacht Goens. "Tijdens de opnames is drinken voor mij uit den boze - ik nip dan alleen van de glazen - maar later kan het er weleens vanaf. Het record is voor Stan Van Samang, toen zijn we om 5 uur in bed gekropen. Ik heb van mezelf al een diepe stem, maar je kan het vaak horen aan de vragen die op dag twee een octaafje lager gesteld worden. (lacht)"