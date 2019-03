Er komt geen (lotto)bal meer op tv, als het van Ombudsman afhangt 50 KLACHTEN OVER GOKRECLAME OP OPENBARE OMROEP Bieke Cornillie

20 maart 2019

06u48 0 TV “Moet de openbare omroep nog uitzendtijd besteden aan de lottotrekking?” Dat vraagt Vlaams Ombudsman Bart Weekers zich af bij de voorstelling van zijn jaarlijkse klachtenrapport. Hij pleit voor het bannen van alle gokreclame en wijst op de voorbeeldfunctie van de VRT.

Vijftig klachten liepen er bij de openbare omroep binnen toen de Rode Duivels vorige zomer het WK in Rusland speelden. Allemaal van kijkers die niet opgezet waren met de talloze gokreclames die voor en na de matchen uitgezonden werden. “De VRT zegt toch altijd dat ze een voorbeeld wil zijn voor de samenleving? Wel, gokken is een maatschappelijk probleem. Het is tijd dat de omroep z’n verantwoordelijkheid opneemt, zeker als z’n eigen kijkers daartoe oproepen”, zegt Vlaams Ombudsman Bart Weekers.

