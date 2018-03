Er komt een tweede seizoen van 'The Good Doctor' DBJ

07 maart 2018

21u24

Bron: ANP 0 TV De Amerikaanse serie 'The Good Doctor', bij ons vrijdagavond te zien op VTM, krijgt een tweede seizoen. De Amerikaanse zender ABC heeft een tweede reeks besteld van de ziekenhuisserie, meldt Variety.

'The Good Doctor' heeft in de Verenigde Staten goede kijkcijfers met gemiddeld 9,8 miljoen kijkers in de leeftijdsgroep 18 tot en met 49 jaar. Het is daarmee de op een na best bekeken serie op ABC. Alleen 'Grey's Anatomy' scoort nog beter.

In 'The Good Doctor' speelt acteur Freddie Highmore de jonge autistische arts dr. Shaun Murphy die van het platteland van Wyoming naar San Jose verhuist om daar in een prestigieus ziekenhuis zijn specialisatie tot chirurg af te ronden. Een aantal van zijn nieuwe collega's is zeer sceptisch over zijn komst vanwege zijn autistische stoornis. Andere rollen zijn er voor Antonia Thomas, Nicholas Gonzalez, Chuku Modu, Beau Garrett, Hill Harper, Richard Schiff en Tamlyn Tomita.