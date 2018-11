Er komt een tweede seizoen van ‘Chaussée d’Amour’ SD

08 november 2018

Er komt een tweede seizoen van de populaire fictiereeks 'Chaussée d'Amour'. In het eerste seizoen speelt Tiny Bertels een vrouw die na haar scheiding met haar kinderen boven het bordeel gaat wonen dat ze van haar vader erfde. Uit geldnood moet ze het op de koop toe zelf uitbaten.

De makers van de reeks hebben van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) steun gekregen om het scenario van het tweede seizoen uit te werken. De opnamen starten ten vroegste in 2019 en de reeks zou in 2020 uitgezonden worden.

Het eerste seizoen ging in mei 2016 in première bij Telenet. Met succes, want het werd de meest opgevraagde reeks sinds de start van ‘video op bestelling’ bij Telenet. VIER zond de reeks vanaf april 2017 uit, met wekelijks 800.000 kijkers.