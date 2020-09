Er komt een tweede seizoen van ‘Château Planckaert’ MVO

21 september 2020

22u59 0 TV Het was meer dan tien jaar geleden dat de Planckaerts te zien waren op VTM, maar nu zijn ze helemaal terug met ‘Château Planckaert’. En hoe: met meer dan een miljoen kijkers zijn de Planckaerts echte kijkcijferkanonnen. Geen wonder dat er dan ook een tweede seizoen van de reeks in de maak is.

In hun realityreeks renoveren ze met de hele familie een vervallen kasteel in Frankrijk. En op de grote vraag of er een tweede seizoen komt, kwam er deze avond in de talkshow ‘Vandaag’ een verlossende bevestiging: “Ja, hoor!”



