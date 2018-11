Er komt een nieuw seizoen van ‘Temptation Island VIPS’ (en ze zoeken nog verleiders) KD

23 november 2018

14u30

Bron: RTL 6 TV ‘Temptation Island VIPS’, de Nederlandse spin-off van ‘Temptation Island’, krijgt een tweede seizoen. Binnenkort beginnen de opnames. En daar worden nog een pak verleiders en verleidsters voor gezocht.

“Beschik jij over de versiertrucs die elke BN’er het hoofd op hol doen slaan? En wil jij graag bewijzen dat je een master in verleiden bent? Grijp dan snel je kans en geef je op als verleider voor het nieuwe seizoen van Temptation Island VIPS”, leest de oproep naar verleiders. RTL is op zoek naar een aantal gewillige dames en heren die in een nieuw seizoen alles op alles zetten om het de VIPS moeilijk te maken.

Slechts de helft van de koppels uit het vorige seizoen overleefden de uitstap naar het eiland. Onder hen Niels en Rosanna, die eerder deelnamen aan de reguliere versie van het programma. Het koppel reed meer dan eens een scheve schaats, maar dat kan hun relatie klaarblijkelijk niet breken. Welke VIPS aan het volgende seizoen deelnemen, is voorlopig nog niet bekend.