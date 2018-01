Er komt een 'Game of Thrones'-versie van dit populaire spel MVO

De Kolonisten van Catan krijgt een 'Game of Thrones'-versie. De Kolonisten van Catan, een populair gezelschapsspel, krijgt een 'Game of Thrones'-versie. Volgens producent 999 Games zal het spel 'Game of Thrones: Broederschap van de Wachters' gaan heten.

De Kolonisten van Catan is één van de populairste spellen in Europa. Uitgangspunt van het spel is dat de spelers kolonisten zijn op het eiland Catan. Tijdens het spel ontvangen de spelers grondstoffen, waarmee ze straten, schepen, dorpen en steden kunnen bouwen. Ze kunnen ook ontwikkelingskaarten kopen, die verdere vooruitgang van de beschaving voorstellen. De totale vooruitgang wordt weergegeven door overwinningspunten, die op diverse manieren verdiend kunnen worden.

Het eiland Catan zal in de 'Game of Thrones'-versie vervangen worden door Westeros, en spelers zijn dit keer broeders van 'The Night's Watch', net als personage Jon Snow. Er worden ook speciale spelopties toegevoegd. Men kan het spel spelen op de gebruikelijke manier, of met de regels voor gevorderden, waarin ook 'The Wall' beschermd moet worden.

Het spel zal dit voorjaar nog beschikbaar zijn. Op het laatste seizoen van de serie zelf is het echter nog wachten tot 2019. Fans weten nu dus hoe ze in ondertussen de tijd kunnen doden.