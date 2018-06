Er komt definitief een remake van 'Roseanne' zonder Roseanne MVO

18 juni 2018

06u26

Bron: ANP 0 TV Televisiezender ABC lijkt de onlangs van de buis gehaalde hitshow 'Roseanne' een nieuw leven te willen inblazen. Maar dit keer wel zonder de naamgeefster en hoofdrolspeelster Roseanne Barr.

De jaren '80 serie werd op 21 maart voor het eerst, gehuld in een nieuw jasje, uitgezonden en scoorde direct miljoenen kijkers. Nadat Roseanne zich op Twitter racistisch had uitgelaten naar Valerie Jarrett, een senior adviseur van voormalig president Barack Obama, besloot de zender de show per direct te stoppen. Barr noemde Jarrett 'een liefdesbaby van Moslim broederschap en Planet Of The Apes'. Door de tweet van de actrice verloor niet alleen de cast, maar ook de crew achter de schermen hun baan. Barr betuigde later spijt van haar actie, maar toen was het kwaad al geschied.

ABC ziet een nieuwe remake wel zitten en zou de show dan laten draaien om Darlene, gespeeld door Sara Gilbert. John Goodman, Laurie Metcalf en de rest van de cast keren waarschijnlijk ook terug, evenals de makers van het programma.