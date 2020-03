Er komt dan toch een ‘restaurant’-fase in ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ Jacob De Bruyne

19 maart 2020

21u02 0 TV De kogel is door de kerk, na lang wikken en wegen heeft VTM besloten toch een ‘restaurant-fase’ op te nemen in ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’. Door de coronacrisis konden de opnames van het programma - dat op dit moment op VTM te zien is - niet doorgaan. Wanneer de opnames gebeuren en wanneer die uitgezonden worden, is nog niet duidelijk.

Geen VTM-programma waar het coronavirus een meer directe impact op heeft dan ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’. De opnames van de restaurant-fase, waarin vier duo’s een eigen pop-uprestaurant openen, zouden namelijk begin april doorgaan. Niet dus.

Bij VTM werden alle opties overlopen. Er zou een winnaar kunnen uitgeroepen worden na de kookbattles tussen de beste acht duo’s, maar dat is dus niet het geval, laat VTM weten. De vier beste hobbykokduo’s gaan wel degelijk een tijdelijk restaurant openen waar gasten welkom zijn, maar wanneer dat gebeurt is nog niet duidelijk. “Dat zal uiteraard na de coronacrisis gebeuren”, klinkt het bij VTM. Daarop is het dus nog wachten. Ook over wanneer de tweede fase uitgezonden wordt is dus nog niets bekend.

‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ is gebaseerd op het Australische format ‘My Kitchen Rules’ en is een soort kruising tussen ‘Komen Eten’ en ‘Mijn pop-uprestaurant’. In een eerste fase moeten tien hobbykokduo’s voor hun concurrenten en sterrenchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin een driegangenmaaltijd maken. In een twee fase mogen de vier beste duo’s ook een tijdelijk restaurant openen.