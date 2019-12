Er kan maar één Bart de beste zijn in de eerste finaleweek van ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

10 december 2019

22u40 0 TV Twee finale-avonden ver en er is al één zekerheid: de oorkonde van ‘Slimste Mens ter Wereld’ gaat straks niet naar de VRT-Nieuwsdienst. Afspraak-presentator Bart Schols werd bij zijn derde beurt naar huis gespeeld. Enkel Philippe Geubels, die vanavond start, kan de eer van de VRT nog redden. Vorig jaar won Peter van de Veire. Een jaar eerder won Xavier Taveirne.

Hij had keihard geblokt en was voor zijn derde deelname, naar eigen zeggen, minder zenuwachtig. Maar in een globaal gezien wat slappe tweede finale-avond, raakte Schols nooit echt op dreef. In de ‘Open deur’-ronde kon hij de schade beperken, maar nadien was het gewoon niet goed genoeg. Matige ‘puzzel’, slechte fotoronde en in de filmpjesronde te weinig kennis over de moord op Gandhi. In het finalespel, tegen Bart Hollanders, liep het helemaal fout. Op vier van de acht vragen kon de VRT-medewerker geen enkel juist antwoord geven. Nochtans had Schols aan het einde van de finale toch nog zicht op de overwinning. Hij had 18 seconden om 2 goede antwoorden te vinden op de vraag welke ‘games’ voor consoles het meest werden verkocht. Dat lukte niet, waarop die andere Bart uitspeelde.

Met de exit van Bart Schols moet de VRT al na twee finale avonden hopen op een min of meer mirakelparcours van comedian en presentator Philippe Geubels. Zijn opdracht: de volgende avonden Bart Hollanders en Amelie Albrecht en nieuwkomers Mathieu Terryn, Lotte Vanwezemael, Thomas Huyghe, Astrid Stockman en de onwaarschijnlijk sterke Lieven Scheire verslaan. Een schier onmogelijke opdracht.

De leukste quote

Bart Cannaerts (over de kandidaten): “Ze zijn zenuwachtig. Da’s voor niks nodig. Ik denk niet dat één van deze drie de Slimste Mens kan worden.”

Kantelmomenten

Bart Schols laat al vlug merken dat hij niet in topvorm is. Zijn ‘Open deur’ is een maat voor niks. Hij ‘puzzelt’ ook het minst goed en minst efficiënt’.

In de fotoronde gaat Schols de mist in. Hij kan zelf nauwelijks seconden pikken van de concurrentie.

In de doorgaans beslissende filmpjesronde, doet Schols het nog behoorlijk, maar hij kan de klus niet klaren, nadat Amelie nauwelijks wat weet over de dood van Gandhi.

In de finale blokkeert Schols volledig. Op vier vragen weet hij geen antwoord te geven. Ook de laatste kans die hij krijgt, laat hij liggen.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Amelie Albrecht 309 sec.

2. Bart Schols 300 sec.

3. Bart Hollanders 261 sec.

Nieuwkomer

Philippe Geubels neemt het morgen op tegen Bart Hollanders en Amelie Albrecht.