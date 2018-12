Er duiken ‘Temptation’-deelnemers op in ‘Ex On The Beach: Double Dutch’ TDS

03 december 2018

12u27 1 TV Goed nieuws voor alle aanbidders van Mezdi en Yasmine uit ‘Temptation Island’. De twee zouden ook meedoen aan ‘Ex On The Beach: Double Dutch’, de realityreeks waarin een groepje Vlamingen en Nederlanders naar Curaçao afreist om daar hun ex(en) weer onder ogen te komen.

MTV pakt uit met een nieuw seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Het belooft net zoals altijd een intrigerende zaak te worden, én er zouden zelfs een aantal bekende gezichten opduiken. Zo zouden Mezdi en Yasmine hun opwachting maken op het eiland, en zijn er volgens fans meer dan genoeg signalen die dat bewijzen.

Yasmine was immers al in een voorstukje van de eerste ‘Ex On The Beach’-aflevering te zien. Die beelden laten ook weinig aan de verbeelding over: we zien Yasmine innig zoenen op het strand. Met wie ze die passionele kus deelt, zullen de fans nog te weten moeten komen door te kijken. Maar dat Yasmine dus deel uitmaakt van het reisgezelschap, staat zo wel buiten kijf.

Hallo, Mezdi?

Die beelden deden de kijkers onmiddellijk aan Mezdi denken. Hij had dan ook een tijdje een relatie met Yasmine, en zou dus als haar ex naar Curaçao kunnen zijn afgereisd. Eerder beweerde het Nederlandse televisiepersoonlijkheid Michella Kox - die steeds goed op de hoogte is van de laatste nieuwtjes uit realityland - al dat Mezdi aan ‘Ex On The Beach’ zou deelnemen. En sinds ze ook met bewijs op de proppen kwam, is het volgens velen een uitgemaakte zaak.

Benieuwd of Yasmine en Mezdi écht opduiken? Je ziet “Ex on the Beach: Double Dutch” iedere zondag om 22u00 op MTV.