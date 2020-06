Exclusief voor abonnees Enkel Lowie en Viv mogen kussen: ook ‘Thuis’ hervat de opnamen Hans Luyten

08 juni 2020

06u25 0 TV Een week na ‘Familie’ worden vandaag ook bij ‘Thuis’ de opnamen hervat. Ondanks de verplichte pauze van drie maanden en een resem veiligheidsregels hopen de makers dat het vrij snel weer ‘business as usual’ is. Voor Mathias Vergels (Lowie) en Lynn Van den Broeck (Viv) wis het dat nu al, want als echt liefdeskoppel hoeven zij zich niet te storen aan social distancing.

Jammer voor de cast en crew van ‘Thuis’: de XL-barbecue naar aanleiding van het 25ste seizoen is afgelopen weekend niet kunnen doorgaan en verzet naar een latere datum. Maar er is ook goed nieuws: de deuren van de studio in Leuven zwaaien weer open. Ann Pira en Vanya Wellens nemen als Nancy en Femke de eerste scène in het post-coronatijdperk voor hun rekening. Wat zij elkaar te zeggen hadden, zal vanaf 31 augustus op tv te zien zijn. Die startdatum werd verklapt door Peter Van de Velde (Jacques), die een foto van zijn callsheet online had gezet, waarop die info stond.

