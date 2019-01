En nu maar hopen op nog lang en gelukkig: dit zijn de 10 deelnemers van ‘Blind Getrouwd’ Isabelle Deridder en Jolien Boeckx

22 januari 2019

00u00 0 TV Met maar liefst 3.700 waren ze, de singles die dankzij de wetenschap een nieuwe liefde wilden vinden. Deze tien bruiden en bruidegommen geven elkaar vanaf maandag hun jawoord in 'Blind Getrouwd' op VTM. Treden ze in de voetsporen van Stijn en Nuria, die hun huwelijk bezegelden met een baby? Of wacht hen een pijnlijke breuk zoals Mike en Marjolein?

DE VRAGEN

1 Waarom heb je je ingeschreven voor 'Blind Getrouwd'?

2 Hoe ziet je relatieparcours er tot nu toe uit?

3 Wat zoek je bij een partner?

ANNELIES (29) Leerkracht Technologie en LO, Kessel-Lo

“Mijn ideale man is Jani”

Nee, ze heeft niet op alle vragen even serieus geantwoord. En toch raakte Annelies bij de tien uitverkorenen met de gevleugelde woorden: ‘Mijn ideale man is Jani.’ “Omdat hij altijd zo mooi gekleed is en gevoel voor humor heeft, bedoelde ik dus.”

“Ik heb me zelf ingeschreven voor het programma. Toen ik samen met een vriendin op de luchthaven van de Marokkaanse stad Fez zat te wachten, lazen we dat ze kandidaten zochten: we keken mekaar aan en hebben meteen beslist om een mailtje te sturen. Als ik alleen thuis had gezeten, weet ik niet of ik het lef had gehad om dat te doen. Of ik zou er alleszins toch wat langer over nagedacht hebben. (lacht) Ik vond het vooral fijn dat ik voor een keertje eens niet zelf hoefde uit te zoeken welk vlees ik in de kuip had. Als je ‘gewoon’ op date gaat, moet je telkens van nul beginnen. Dat is bij ‘Blind Getrouwd’ niet zo, want de experts zoeken jouw ‘mister right’.”

“Nadat ik geselecteerd was, moest ik een hele reeks vragen beantwoorden. Eerlijk, ik heb niet op iedere vraag even serieus geantwoord. Zo had ik bijvoorbeeld gezegd dat Jani mijn ideale man is. (lacht) Omdat hij altijd zo mooi gekleed is en gevoel voor humor heeft. Maar goed, ik vond het dus best wel verwonderlijk dat ik nog werd uitgenodigd voor de volgende rondes.”

Pyromaan

“Ik was op dat moment zo’n anderhalf jaar single. Voorheen had ik vooral lange relaties. Ik ben niet zo voor de korte termijn. Tinder en zo zijn niet aan mij besteed.”

“Ik wil beste maatjes zijn met mijn partner. En zelf ben ik altijd goed gekleed, dus verwacht ik dat ook van mijn man in spe. Al wil ik hem gerust helpen om zijn outfits op punt te stellen, want ik shop erg graag.”

“Mijn mama zei: ‘Stel dat je aan een pyromaan gekoppeld wordt.’ Al ben ik er behoorlijk gerust in dat de experts de potentiële pyromanen niet weerhouden hebben. (lacht)”

JORIS (31) IT-consultant, Antwerpen

“Tinder? Da’s een echte vleeskeuring”

Het had niet veel gescheeld of Joris zat niet eens bij de inschrijvingen voor dit vierde seizoen. “Ik had mij wel direct opgegeven toen ik de oproep van VTM zag passeren, maar na mijn inschrijving kreeg ik een foutmelding. Toen panikeerde ik even.”

“Zodra ik wist dat ik geselecteerd was om te trouwen, ben ik de voorbije seizoenen gaan bingewatchen. Om te weten wat mij effectief te wachten staat. (lacht) Na de opnames ben ik ook met Toon en Frie van vorig seizoen gaan praten, om in te schatten wat er straks - eens we op tv worden losgelaten - op me gaat afkomen.”

Joris werkt als zelfstandige in zijn eigen IT-consultancybedrijf, en heeft naar eigen zeggen alles om gelukkig te zijn. “Ik heb een goed sociaal leven, een drukke job en de juiste hoeveelheid sport. Wekelijks ga ik boksen als uitlaatklep, ik loop ook én ik ga in de winter snowboarden. Alleen is er één grote maar: ik heb een overdaad aan liefde die ik bij niemand kwijt kan.”

Niet dat Joris wanhopig is. De Antwerpenaar is nog maar één jaar single, na een relatie van vier jaar en daarna nog eentje van twee jaar. “Maar het is echt moeilijk om een goede match te vinden. Ik heb op Tinder gezeten - net zoals alle singles van mijn leeftijd waarschijnlijk - en ik heb daardoor een hele korte relatie gehad. Maar da’s een ‘vleeskeuring’, hé. Ik vind Tinder véél te oppervlakkig. Daarom wil ik het nu via de wetenschap proberen.”

Kinderwens

“Ze weten wat voor iemand ik zoek: een vrouw die heel enthousiast in het leven staat en graag sport. Iemand die elke dag in de zetel wil zitten, is een no-go. Ik hoop natuurlijk dat we samen blijven na het experiment. En, niet onbelangrijk, dat we over onze gevoelens kunnen praten.” Zelfs over kinderen denkt Joris al na. “Ik heb een kinderwens, ja. Maar voor mij is het belangrijker dat de kinderwens van mijn vrouw groter is. Zelf zal ik er dus niet over beginnen.”

TIM (35) Keyaccountmanager, Schoten

"Geen vast type, maar liegen is een afknapper"

"Mijn vrienden hadden al gezegd dat ik me moest inschrijven, maar pas vlak voor de deadline zette ik de stap. Ik had grote twijfels omdat deze zoektocht op tv komt, maar uiteindelijk heb ik me daar toch over kunnen zetten. (lacht)"

"Ik was al drie jaar alleen en ben op een leeftijd gekomen waarop ik goed weet wat ik wil. Als ik met iemand iets begin, wil ik dat we dezelfde doelen nastreven. Ik had wel dates, maar die leverden nooit die ene droomvrouw op."

"Ik zoek een sociale vrouw die geniet van het leven. Liegen vind ik een afknapper. Een type heb ik niet. Ik vind het vooral belangrijk dat we innerlijk matchen."

LENNY (36) Zaakvoerder horeca, Temse

"De liefde mag je niet forceren"

"Het is dankzij vrienden dat ik meedoe. Ik ben al 4,5 jaar single, dus heb ik weinig te verliezen."

"Ik heb wel enkele dates gehad, maar de juiste match zat er nog niet tussen. Ik sta open voor de liefde, maar je kan en mag dat niet forceren."

"Ik val op naturelle vrouwen die weten wat ze willen, en liefst bescheiden, intelligent, warm en lief zijn."

ELKE (36) Productassistant, Kontich

"Niet makkelijk om iemand te vinden met wie het écht klikt"

"Mijn vrienden hebben me ingeschreven. Ze vonden het tijd om een man te vinden. (lacht)"

"Ik heb drie relaties van telkens vier jaar achter de rug, maar nu ben ik al vier jaar single. Al mijn vrienden zijn getrouwd en hebben kindjes. Ik vind het niet makkelijk om nog iemand te vinden met wie het écht klikt. Ik heb al een paar toffe dates gehad via datingapps, maar ik wil nu iemand serieus voor de rest van m'n leven."

"Mijn toekomstige moet een toffe, lieve man zijn met wie ik goed kan babbelen en lachen. Een levensgenieter, net als ik."

VICTOR (29) Officemanager, Arendonk

"Natuurlijk ben ik niet wanhopig"

"Zelf zou ik nóóit de stap gezet hebben, want trouwen met een wildvreemde is zo ingrijpend. Twee vriendinnen hebben dat voor me gedaan, waarvoor dank."

"Ik ben bijna zes jaar single. Natuurlijk ben ik niet wanhopig, maar ik wil eens daten op een andere manier."

"Een fotomodel heb ik niet nodig. Geef mij maar een vrolijke, spontane vrouw bij wie ik me goed voel."

LINE (29) PhD-assistent Bio-medische wetenschappen, Antwerpen

"Geen zittend gat, a.u.b."

"Ik ben fan van 'Blind Getrouwd'. Ik ben al drie jaar vrijgezel én heb een wetenschappelijke achtergrond: ideaal om mee te doen."

"Na twee serieuze relaties ben ik al drie jaar vrijgezel. Mijn vriendinnen hebben een Tinderprofiel voor mij aangemaakt, maar - op een boost van m'n zelfvertrouwen na - zonder resultaat. Iedereen rondom mij trouwt en krijgt kinderen: ik wil dat óók."

"Mijn ideale man is optimistisch en sociaal, en heeft liefst geen zittend gat. (lacht) Een afknapper? Een man die afwachtend is."

JOLIEN (29) Accountmanager, Etterbeek

"Ik geloof in de wetenschap"

"Heel wat mensen hadden me al gezegd dat 'Blind Getrouwd' iets voor mij was. Omdat ik ook in de wetenschappelijke context geloof, heb ik nu de daad bij het woord gevoegd."

"Ik ben 3,5 jaar vrijgezel. Niet dat ik zo moeilijk ben. Ik heb een relatie van zes jaar gehad, maar daarna bleef ik single."

"Ik hecht veel belang aan affectie. Na een lange dag heb ik graag dat mijn partner mij knuffelt. Ik hoop dat de experten mij niet koppelen aan een couch potato, maar zelfs dan zou ik nog geloven dat ze daar een reden voor hebben."

STIJN (30) Accountmanager IT, Gent

"Zwak voor rood haar"

"Een vriendin heeft me ingeschreven. Ik ben blij dat ik ook effectief mag deelnemen, want er waren véél kandidaten."

"Ik heb twee relaties gehad. Nu ben ik vijf jaar single. Ik heb wel geprobeerd om via Tinder een vrouw te leren kennen, maar dat blijft vaak bij chatten. Trouwens, ze kunnen zich online anders voordoen dan in het echte leven, hé."

"Ik zoek een sociaal, eerlijk, open type. Iemand die een beetje sportief is, want ik loop en fiets graag. En ik heb een zwak voor rood haar. (lacht) Maar het mag de knapste vrouw zijn, als ze rookt, knap ik daarop af."

JOKE (31) Leerkracht kantoor en godsdienst, Gent

"Ik zoek een lieve man die graag lacht"

"Liefde kan groeien als je op meerdere vlakken matcht, daar geloof ik wel in. En ik heb zin in een serieuze relatie."

"Na een lange relatie van meer dan tien jaar was ik vier jaar vrijgezel. Daarna had ik nog één relatie. Nu ben ik vier jaar single, met wat dates hier en daar."

"Ik zoek een lief, zorgzaam en goedlachs type. Een levensgenieter die samen met mij wil reizen en graag naar muziek luistert.”