En de nieuwe Van Gils is ... Danira: presentatrice krijgt eigen talkshow op Eén

14 juni 2019

00u00 0 TV Danira Boukhriss Terkessidis (28), 'Slimste Mens ter Wereld' na Tom Waes in 2015 en cohost van Kobe Ilsen in 'Over eten', wordt na de zomer gastvrouw van een fonkelnieuwe laatavondtalkshow op Eén. Daarmee volgt ze Lieven Van Gils (55) en diens 'Van Gils en gasten' op.

In de VRT-catacomben hebben ze er maandenlang over nagedacht, maar de knoop is doorgehakt. Na de zomervakantie wordt de ravissante Danira Boukhriss Terkessidis de gastvrouw van een nieuwe laatavondtalkshow, die we voorlopig 'Danira' als werktitel geven. Daarmee volgt ze Lieven Van Gils op, die op 9 mei na vijf seizoenen de stekker uit 'Van Gils en gasten' trok. Tamelijk uniek, want doorgaans heersen de mannen in talkshowland. Uitzonderingen bij ons zijn onder anderen Phara de Aguirre met 'Phara' en Goedele Liekens met 'Goedele'. In Nederland schitterde Sonja Barend dan weer met 'Sonja op ...', terwijl in de VS Oprah Winfrey en Ellen DeGeneres illustere voorbeelden zijn.

'Dertigers'

In tegenstelling tot 'Van Gils en gasten', dat erg lange seizoenen kende, zal de nieuwe talkshow van Danira onder meer worden afgewisseld met het nieuwe seizoen van 'Dertigers', de laatavondsoap die afgelopen voorjaar succesvol werd gelanceerd.

Voor de op één na 'Slimste Mens ter Wereld' van 2015, toen ze nipt het onderspit moest delven voor Tom Waes, is deze talkshow een nieuwe uitdaging in haar nog jonge carrière. Ze is immers niet langer de copresentatrice naast shining Kobe Ilsen - de toekomst van 'Over eten' is onduidelijk. Voortaan zal ze wel tegen de druk van het dagelijkse liveritme moeten kunnen. Vraag maar aan Lieven Van Gils hoe slopend 'Van Gils en gasten' is geweest...

Krakende carrosserie

Danira krijgt nu de eer om de laatavond van Eén succesvol te houden. Want dat is wat Van Gils uitstekend deed. Ook al kraakte de carrosserie op het einde, toch scoorde Lieven nog steeds vlot een half miljoen kijkers. Kijkers die de VRT met de nieuwe, frisse laatavondshow uiteraard wil behouden. Danira zal elke avond het gespreksonderwerp van de dag vastpakken. Daarbij wil ze met haar redactie heel breed gaan en voldoen aan de smaak en de eisen van de 'Eén-huiskamer'. Dat kan gaan van het Eurovisiesongfestival tot het nieuwste boek van Aspe. Ze zal, daar waar nodig, ook gesteund worden door de grote VRT NWS-machine. Danira zelf is een erg frisse en gedreven verschijning, is humoristisch en kan scherp uit de hoek komen. Tegelijkertijd straalt ze ook geloofwaardigheid uit. Met dank allicht aan de eerste jaren van haar carrière, die ze op de nieuwsredactie doorbracht.