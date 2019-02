En dan gaat Geoffrey op zijn knieën voor Charlotte: Dieter Coppens moet de gemoederen bedaren in ‘Down The Road’ TK

19 februari 2019

08u44 0 TV In ‘Down The Road’ waren er gisterenavond heel wat gevoelens in het spel. Dieter moest de gemoederen bedaren toen Geoffrey zijn liefde verklaarde aan Charlotte, maar niet het antwoord kreeg waar hij op gehoopt had.

Ook bij Yens en Charlotte slaat de vonk over als ze samen pizza’s maken: er fladderen heel wat vlinders rond in hun buik.

Intussen stak Maarten zijn pizza in brand:

Het was 22 graden, dus waagden Dieter en Geoffrey zich aan een plons in het buitenzwembad. Maar een niet-verwarmd zwembad, dat is dus duidelijk héél fris. De stoere jongens lieten zich wel niet kennen.

Opgroeien met het syndroom van Down is niet altijd makkelijk. Soms wil je ook ‘gewoon’ zijn. Maar gelukkig zijn Geoffrey, Maud en Julie blij met wie ze zijn. En Geoffrey heeft zelfs een extra voordeel gevonden aan Down hebben.

Het huisje van de groep ligt vlakbij Kaapstad, dus was het tijd voor een verkenning van de stad! De groep werd opgesplitst en mocht in twee groepjes alleen op pad. Al was niet iedereen daar even enthousiast over...

Meer over Geoffrey

Charlotte

Dieter