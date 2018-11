Emotionele Zuhal Demir in ‘Die Huis’: “Ik geraakte niet meer uit mijn bed na het overlijden van mijn moeder” DBJ

20 november 2018

22u37

Bron: VRT 1 TV N-VA-politica Zuhal Demir (38) was dinsdagavond te gast in Die Huis van Eric Goens. Ze had het onder meer over haar overleden moeder, haar familie en een bijzonder boek dat haar leven veranderde.

Zuhal Demir heeft een heftig jaar achter de rug. Haar moeder stierf enkele weken na de geboorte van dochtertje Rozanne. De familiefilmpjes in de kinderkamer van Die huis maken dan ook heel wat emoties los. “De dagen en weken na het overlijden van mijn moeder, was ik met Rozanne thuis maar ik had geen zin om wakker te worden.” De levensvreugde was weg. “Totdat mijn zus zei: En nu ga jij voor je dochter zorgen”. Die wake-upcall had Demir nodig.

In de kinderkamer van Die huis krijgt Zuhal Demir oude filmpjes van familiefeesten te zien. “Het familiegebeuren was bij ons heel belangrijk”. Wanneer ze zichzelf en haar gezin zorgeloos ziet dansen, straalt ze van geluk. “Ik had toen duidelijk een ander leven. Dat ben ik eigenlijk. Ik mis die tijd wel.” Ze is overmand door nostalgie en ontroering.

Als staatssecretaris raast Demir door haar dossiers. Ook haar vader vindt het belangrijk dat ze haar taak als politica niet vergeet. “Elke zondag vraagt hij: Wat heb je voor de mensen gedaan?” Hij houdt het zorgvuldig bij in de ‘Demir’ schriftjes. Regelmatig onderwerpt hij zijn dochter aan een strengere controle dan die van een parlementaire onderzoekscommissie.

In het eerste jaar van haar rechtenstudie was Zuhal gebuisd op acht van de negen vakken, iets wat ze thuis niet durfde vertellen. De tweede zit zag ze helemaal niet zitten, tot ze de biografie van Nelson Mandela in handen kreeg. Zijn verhaal bezorgde haar de motivatie die ze nodig had. In september was ze met glans geslaagd. En papa Demir kreeg het verhaal van de acht buizen pas jaren later te horen.