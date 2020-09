Emotionele Willy Sommers: “Ik denk nog elke dag aan mijn vader” BDB

10 september 2020

23u18

Bron: VIER 0 TV De vader en moeder van Willy Sommers (68) speelden een belangrijke rol in z’n carrière. Dat vertelde de zanger in ‘Gert Late Night’. “Het was hartverscheurend toen m’n papa niet meer meekon naar optredens omdat hij aan dementie leed”, snikte de zanger.



Sommers gaf in ‘Gert Late Night’ toe dat hij geen wilde jaren gekend heeft als artiest. “Ik heb één keer een jointje gerookt in Amsterdam, maar ik voelde daar niet veel van”, biechtte de zanger op. “Ik kon ook niet veel doen, want m’n vader was altijd bij me. Ingaan op verzoekjes van vrouwelijke fans was dus geen optie.”

De moeder van Willy was jarenlang de stille kracht achter de schermen, terwijl vader Sommers de zanger vergezelde naar elk optreden. “Toen hij dementie kreeg, was dat echter niet meer mogelijk. Het werd te gevaarlijk en hij zou verloren kunnen lopen tussen het publiek. Het was hartverscheurend om hem niet meer bij me te hebben.”

Onenightstand

Willy vertelde het met een krop in de keel, want z’n vader Franske is vijf jaar geleden overleden. Z’n moeder stierf in oktober vorig jaar. “Ik denk nog elke dag aan hen”, snikte de zanger emotioneel. “Of ik zelf veel met de dood bezig ben? Ik heb tegen m’n vrouw Cindy alvast gezegd dat ik gecremeerd wil worden en dat m’n urne thuis een plek moet krijgen zodat ik haar in de gaten kan houden. (lacht)”

Tot slot verklapte de schlagerzanger z'n favoriete onenightstand. “Dat is Nathalie Meskens, zo’n geweldige vrouw.” De Nederlandse presentator Paul De Leeuw was dan weer helemaal gek van Willy. “Hij dacht dat ik homo was. Toen ik die illusie doorprikte, gaf hij toe dat hij heel vaak klaargekomen was op m’n foto op de cover van Joepie.”