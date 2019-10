Emotionele Pascal Braeckman verneemt overlijden van Wielemie in ‘Wat een Dag’



JOLE

23 oktober 2019

11u45

Bron: VTM 45

Klankman Pascal Braeckman was gisteren te gast in het VTM-programma ‘Wat een Dag’. Bij het overlopen van de actualiteit krijgt Braeckman te horen dat Marieke Vervoort is overleden. Zichtbaar aangeslagen vertelt hij over zijn collega en vriendin Wielemie.