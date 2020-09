Emotionele Laura Tesoro moet afscheid nemen van patiënt: “Dit raakt me enorm” BDB

23 september 2020

21u45

Bron: VTM 0 TV Pakkend moment woensdagavond in Pakkend moment woensdagavond in ‘Een Echte Job’ , het VTM-programma waarin enkele BV’s stage volgen in een ziekenhuis. Zangeres Laura Tesoro (24) verliest met Willy een patiënt die haar nauw aan het hart ligt. “Ik neem dit echt mee naar huis.”



Laura Tesoro doet tijdens ‘Een Echte Job’ stage op de geriatrische afdeling van UZ Gent. Ze krijgt er helaas ook te maken met de donkere kant van de job: afscheid nemen van patiënten. Zo valt het verlies van Willy haar bijzonder zwaar.

“Ik had een speciale connectie met hem. Ik kan niet uitleggen hoe het voelt om hem te verliezen”, snikt ze. “Ik keek ernaar uit om hem terug te zien en toen ik hoorde dat hij er niet meer was, was dat heel heftig. Ik was daar echt niet goed van. Ik heb die man maar één dag gezien en daarom had ik niet verwacht dat dit me zo zou raken. Ik had daar zoveel sympathie en liefde voor.”

