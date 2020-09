Emotionele getuigenis over dementie in ‘Axel Gaat Binnen’: “Heel de dag bij haar zijn lukt niet meer” BDB

15 september 2020

07u24

Bron: VTM 0 TV De emoties laaiden bij momenten hoog op in de derde aflevering van ‘ De emoties laaiden bij momenten hoog op in de derde aflevering van ‘ Axel Gaat Binnen ’ maandagavond op VTM. Daeseleire (51) verbleef vijf dagen in het woonzorgcentrum Hof De Beuken in Ekeren en ontmoette daar onder andere Leon wiens vrouw kampt met zware dementie. “Het lukt me niet meer om de hele dag bij haar te zijn”, vertelde hij met tranen in de ogen aan Axel.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Marie-Josee is één van de 157 bewoners van woonzorgcentrum ‘Hof De Beuken’. Ondanks haar zware dementie komt haar echtgenoot Leon haar elke dag bezoeken. “We zijn 65 jaar getrouwd”, stak hij van wal in ‘Axel Gaat Binnen’. “Ik verblijf niet in het rusthuis, maar woon nog op ons appartement. Ze hadden me voorgesteld om naar hier te komen, maar dan kan je me beter ophangen. Ik kan gewoon niet meer de hele dag bij haar zijn.”

Het was confronterend toen Leon enkele jaren geleden besefte dat hij niet meer voor z'n vrouw kon zorgen. “Ze begon in haar bed te plassen en haar kortetermijngeheugen verdween volledig. Zelfs dingen die ik een halfuur geleden gezegd had, was ze alweer kwijt. Da’s pijnlijk, maar je moet het aanvaarden. Er bestaan geen medicijnen voor, het is onomkeerbaar. Ik kom haar elke dag bezoeken, en als ik dan daarna naar huis ga, voel ik me eenzaam. Maar daar mag ik niet over praten, want dan word ik emotioneel.”

Veel liefde

Ook Marcel bezoekt z’n zieke vrouw Lena elke dag. “We zijn al 55 jaar een koppel en ze verblijft nu 3,5 jaar hier”, vertelde hij aan Axel. “Ik zie haar doodgraag en ik amuseer me ook echt tijdens deze bezoekjes. Het voelt niet aan als een belasting, want ze is nog steeds heel lief. De liefde die ik haar geef, krijg ik ook dubbel en dik terug. Maar echte gesprekken kunnen we helaas niet meer voeren.”

Herbekijk hier de volledige aflevering op VTM GO.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Verlamde Sara-Fien (19) getuigt emotioneel in ‘Axel Gaat Binnen’: “Voor mij hoefde het niet meer”

Axel Daeseleire is een nachtraaf: “Soms ga ik ’s nachts fietsen door Antwerpen, dan kan ik pas echt nadenken” (+)

Axel Daeseleire verkent onbekend terrein in VTM-programma ‘Axel gaat binnen’: “Sommige verhalen kwamen keihard binnen. Dan heb je dagen nodig om te bekomen” (+)