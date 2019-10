Exclusief voor abonnees Emotionele Frances Lefebure in tweede seizoen ‘Make Belgium Great Again’: “Na de dood van mijn moeder ben ik de best mogelijke versie van mezelf geworden” Jan Ruysbergh

13 oktober 2019

06u00 0 TV Heilige Frances, Patrones van de Barhmartige Zielen… ze gruwt er een beetje van. “Dat legt zoveel druk op mijn schouders”, zegt Frances Lefebure (31). Sinds enkele weken vliegt ze er weer vol enthousiasme in om Belgium opnieuw great te maken, op zondagavond voortaan. “Als ik eens egoïstisch mag zijn en iets voor mezelf kiezen, zou ik meer uren in een dag willen. Zodat ik wat meer rust in mijn hoofd kan vinden, want het jongste half jaar ben ik in overdrive aan het gaan.”

We hebben voor het interview afgesproken in het Shoppingcenter Zuid in Gent waar Frances met haar ploeg nieuwe reportages voor ‘Make Belgium Great Again’ aan het draaien is. “Iets rond het thema micro-agressie jegens holebi’s”, zegt ze in haar sappige Gents accent. “Op straat worden ze toch nog dikwijls geconfronteerd met geweld, of met starende blikken. Maar bij hetero’s is dat geen probleem. Dus laten wij vandaag kinderen heterokoppels aanspreken: ‘Zeg, doe eens zoiets niet!’ Iedereen mag zichzelf zijn, maar alleen binnenskamers… dat willen we aanpakken.”

