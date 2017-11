Emotionele beelden: Staf Coppens kijkt mee in de klas van zijn kinderen TDS

Staf is duidelijk geëmotioneerd TV Vanaf vanavond overvalt Nathalie Meskens bekende Vlamingen met het nieuws dat hun laatste 24 uur zijn ingegaan. Gelukkig is er ook goed nieuws voor de BV's, want Nathalie stelt alles in het werk om er een onvergetelijke laatste dag van te maken.

Staf Coppens mag vanavond de spits afbijten. Hij krijgt een krop in de keel als Nathalie hem komt vertellen dat hij nog slechts 24 uur te leven heeft. "Ik mag er niet aan denken dat het ooit zover is. Maar één ding is zeker: ik wil nog zoveel mogelijk tijd doorbrengen met mijn kinderen”, aldus Staf.

Dat is uiteraard exact waar Nathalie voor zal zorgen. Ze neemt Staf mee naar de lagere school van zijn zoon negenjarige zoon Beau en zevenjarige dochter Nora om hen te trakteren op een bijzondere verrassing: Staf mag stiekem gluren in de klas van zijn kinderen door zich te verstoppen in een spiegelkast op anderhalve meter van Beau en Nora.

“Als Beau en Nora na school thuiskomen en ik vraag hoe het geweest is, antwoorden ze vaak niet meer dan ‘goed, mogen we nu gaan spelen?’. Je weet als ouder gewoon niet hoe ze zijn op school. Het was dan ook een ongelooflijke ervaring om dat eindelijk wel eens te mogen zien. Vanop de eerste rij. En zonder dat ze het wisten. Ik raad het elke school aan: koop van die kasten met spiegels in”, aldus Staf nog.

'De Laatste 24 Uur' is vanaf vanavond elke donderdag om 20.35 te zien op VTM