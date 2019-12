Emotioneel moment: An Lemmens glijdt nog één keer van de trapleuning in haar ouderlijk huis MVO

An Lemmens staat er om bekend dat ze haar privé leven erg afschermt. De populaire presentatrice vertelt nu voor één keer aan Luk Alloo over haar rebelse jeugdjaren, die niet altijd even makkelijk waren. Een sterke opener van een nieuw seizoen van 'Alloo Bij', de reeks portretten waarbij Luk Alloo interessante namen terug meeneemt naar de plekken die voor hen belangrijk waren.

Luk pikt An op bij de opnamen van ‘Belgium’s Got Talent’, het kijkcijferkanon waar zij jurylid is. Eerste halte van de roadtrip is haar middelbare school in Leuven. Daar vertelt ze over haar tienerjaren, toen ze langzaam begon te rebelleren. In het derde middelbaar liet An haar eerste piercing zetten, op haar 17de vond ze inspiratie in de Straight Edge beweging. “Ik was heel rebels. Als ik tegen regels kon ingaan, deed ik het. Maar op een brave manier. Ik rookte niet bijvoorbeeld. Ik deed echt geen echt overdreven dingen. Alleen met mijn kleren, piercings en tatoeages. Dat was ongezien toen.”

An leerde ook piano en gitaar spelen. “Ik wou muziek maken, maar haakte af van zodra ik moest optreden. Want ik ben geen podiumbeest. Dat is natuurlijk raar met het werk dat ik nu doe.” Na haar studies werd ze gespot op Marktrock in Leuven door iemand van TMF, en zette ze haar eerste stappen bij TV.

Luk neemt An ook mee naar haar ouderlijk huis in Mol waar ze haar kinderjaren doorbracht. Het huis is niet meer van de familie, maar Luk regelt een bezoek en dat brengt bij An heel wat gelukkige herinneringen naar boven uit haar kindertijd. Na zoveel jaar kan ze nog eens via de trapleuning naar beneden glijden.

