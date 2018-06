Emoties lopen hoog op in 'Familie': hartverscheurend afscheid van uitgewezen vluchteling Ayo SD

21 juni 2018

21u08 0 TV 'Familie'-kijkers zitten ongetwijfeld met een krop in de keel na de spannende aflevering van vanavond. De emoties laaiden immers hoog op wanneer vluchteling Ayo (Adams Mensah) te horen kreeg dat hij per direct op het vliegtuig terug naar Nigera werd gezet.

De verhaallijn rond het personage Ayo startte in februari 2018, toen hij vanuit Nigeria illegaal in België belandde en in contact kwam met Benny (Roel Vanderstukken) en Stefanie (Jasmijn Van Hoof). Stefanie bekommerde zich meteen om zijn lot en stelde alles in het werk om Ayo’s veiligheid te garanderen.

De twee beraamden zelfs een schijnhuwelijk. Maar de band tussen Ayo en Stefanie werd steeds hechter en gevoelens staken de kop op. Hun liefde kon de cel Schijnhuwelijk echter niet overtuigen: de trouw ging niet door en Ayo belandde in een gesloten asielcentrum in afwachting van zijn uitwijzing. En is vanavond dus in gang gezet.

Ayo en Stefanie namen afscheid en dat ging er emotioneel aan toe. “This is not where it ends. I will find my way back to you”, zei Ayo voor de twee uit elkaar gerukt werden. Is het afscheid definitief? Stefanie beloofde Ayo immers om hem te volgen naar Nigeria. Of ze haar leven in België effectief zal achterlaten, en wat Benny daarvan zal denken, moet de komende dagen duidelijk worden.

De extra lange seizoensfinale van 'Familie', vrijdag 29 juni om 20u35 bij VTM.