Emma uit 'Thuis' krijgt hoofdrol in nieuw fictieproject 'Secrets': "Spannend om een zelfde rol in twee reeksen te vertolken" Mark Coenegracht

02 februari 2018

06u00 0 TV Primeur voor de Vlaamse tv-wereld. Het 'Thuis'-personage 'Emma', sinds 2012 een vaste waarde in de Eén-soap, duikt straks als Emma ook op in 'Secrets', een fonkelnieuwe reeks die nieuwsgierigen vooral op sociale media, maar ook op Eén, zullen kunnen volgen. Zo krijgt een fictief tv-personage helemaal een eigen leven.

VTM had al 'spin offs' van 'Familie' die enkel op het wereldwijde wijd te volgen waren en VIJF startte gisterenavond met een interprogramma met 'Goedele' over 'Temptation Island'. Nu gaat ook Eén voluit op de sociale media. Met een nieuwe fictiereeks, waarbij één van de hoofdrollen weggelegd is voor 'Thuis'-personage Emma, een rol die sinds 2012 vertolkt wordt door de inmiddels 19-jarige Mechelse actrice Elise Roels. "Ik maakte in 'Thuis' al een echtscheiding van m’n ouders mee, de dood van mijn vader, een verkrachting en een ontvoering", licht Roels toe. "En nu mag ik als Emma in een andere reeks avonturen gaan beleven met een groep laatstejaarsstudenten. Opwindend toch. Het is een compleet nieuw verhaal dat ook voor niet Thuis-kijkers is bedoeld. Ik vind het heel spannend om met nieuwe mensen samen te werken en met een jonge ploeg. Fantastisch dat ik zowel 'Thuis' als Secrets mag doen, in mijn hometown Mechelen!"

Nieuw is dat 'Secrets' te bekijken is op de sociale kanalen van Eén en op televisie. Met deze aanpak wil Eén iedereen de kans geven te genieten van de reeks waar en wanneer hij of zij dat wil.

Het verhaal

In 'Secrets' wordt een groep vrienden en jaargenoten van het Stedelijk Middelbaar Instituut Mechelen gevolgd. Tijdens de jaarlijkse schooluitstap, een geweldige skireis, beleven ze een dramatische gebeurtenis die het leven van de laatstejaarsstudenten helemaal op zijn kop zet. Alles lijkt nog normaal, maar niks is vanaf dan gewoon. Op de rand van volwassenheid worden de jongeren geconfronteerd met zichzelf en met een voorval dat de rest van hun leven zal beïnvloeden.

Naast Elise Roels vullen onder meer Jonas Vermeulen (zoon van ex-Nieuwe Snaar Geert en eerder al te zien in o.a. 'Den Elfde van den Elfde'), Elias Vandenbroucke, Annabet Ampofo (in 'Thuis'-aflevering 4.349 te zien als Nicky) en Lindsy Dias de hoofdrollen in. Voor de regie tekent de nog jonge Sara van Oostrum. Showrunner is de gevestigde waarde Stef Wouters.

De nieuwe VRT-fictiereeks komt tot stand in samenwerking met de stad Mechelen en met de steun van de Taks Shelter maatregel van de Belgische Federale Overheid. De opnames zijn deze week gestart en lopen tot midden april. Een uitzenddatum is er nog niet.