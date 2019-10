Emilia Clarke verdedigt de scenarioschrijvers van ‘Game of Thrones’: “Het is onmogelijk om iedereen tevreden te stellen” KD

21 oktober 2019

13u38

Bron: ANP 0 TV Emilia Clarke (32) had het er moeilijk mee dat veel fans negatief reageerden op het einde van ‘Game of Thrones’. In een interview met Stellar Magazine neemt ze het op voor de scenarioschrijvers. “Het was onmogelijk om iedereen tevreden te stellen”, klinkt haar verdediging.

"Het is kunst en iedereen kan eruit halen wat hij of zij wil", zegt de actrice over het einde van de populaire serie. Emilia speelde acht seizoenen lang de rol van de blonde 'drakenkoningin' Daenerys Targaryen. Kijkers van ‘Game of Thrones’ hadden kritiek op het laatste seizoen van de serie. Zo vonden ze bijvoorbeeld dat het gehaast aanvoelde en dat de verhaallijn en de karakters sterk afweken van eerdere seizoenen."Het is heel jammer dat dit niet het perfecte einde was waarop we hadden gehoopt, maar ik geloof echt dat we niet iedereen blij konden maken," zegt ze.

Zelf noemt Emilia de show een cadeau. “Het is het beste wat me ooit is overkomen”, klinkt het. De serie maakte haar financieel onafhankelijk, vertelt ze. Dat alleen al noemt ze fantastisch. Toch snapt ze heel goed dat fans balen dat de serie is afgelopen. "Als mensen balen dat de show voorbij is omdat ze er graag naar keken, dan leef ik met ze mee.”