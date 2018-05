Emilia Clarke over haar laatste scènes in 'Game of Thrones': "Ik vind het niet fijn dat Daenerys zo herdacht zal worden" MVO

18u55 0 TV Emilia Clarke (31), die we kennen als drakenkoningin Daenerys Targaryen uit de hitserie 'Game of Thrones', heeft haar laatste scènes voor de show achter de rug. En ze is er naar eigen zeggen nog altijd niet goed van.

In 2019 valt het doek over de populaire serie, en dus ook over het verhaal van Daenerys. Of ze al dan niet op de Ijzeren Troon terechtkomt, kan ze nog niet verklappen, maar in een recent interview met Vanity Fair laat ze wel een beetje in haar kaarten kijken. "Het was verschrikkelijk, ik ben nog altijd onder de indruk van die laatste scènes. Ik voelde me een wrak. Alleen al het feit dat ik nu weet hoe Daenerys herinnerd zal worden door fans... De laatste afleveringen zullen zeker een bepaalde bijsmaak geven aan wie het personage was."

Wat ze daarmee bedoelt? "Ik doe vanalle vreemde dingen. Je zal wel zien wat ik bedoel als je de aflevering bekijkt."

Zou het te maken hebben met de relatie tussen Daenerys en Jon Snow, die eigenlijk neef en nicht zijn zonder dat ze het van elkaar weten? Sterft de Khaleesi dan toch nog vlak voor het einde? Wie zal het zeggen...

Blonde lokken

Om zich meer verbonden te voelen met haar personage, verfde Emilia haar haren platina blond. Iets waar ze al snel spijt van kreeg. "De overgang van mijn natuurlijke bruine lokken naar die iconische Khaleesi-look was ingrijpend", zucht ze. "Ik kocht 9 petjes om ze te bedekken, maar ja, die staan niet mooi bij mijn jurken, dus ik kan ze bijna nooit dragen." Het probleem ligt vooral bij haar herkenbaarheid op straat.

"Vroeger werd ik bijna nooit herkend, maar nu zien 'Game of Thrones'-fans veel sneller dat ik het ben", lacht de actrice. "Misschien al maar goed dat mijn kop binnenkort van het scherm verdwijnt?"

Emilia is momenteel ook te zien in de nieuwe Star Wars-film 'Solo: A Star Wars Story', die sinds deze week in de bioscoop speelt.