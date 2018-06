Emilia Clarke neemt afscheid van 'Game of Thrones' DBJ

19 juni 2018

16u47

Bron: Instagram 1 TV Emilia Clarke heeft op haar Instagrampagina afscheid genomen van 'Game of Thrones', de reeks die van haar een wereldberoemde actrice maakte. "Bedankt om me het leven te geven waarvan ik nooit gedacht had dat ik het zou leiden", schrijft ze op Instagram.

'Game of Thrones' komt in 2019 terug voor het allerlaatste seizoen. De reden waarom dat zo lang zou duren heeft volgens HBO-zenderbaas Casey Bloys te maken met de langere afleveringen, het ontzettend perfectionistisch team en de steeds toenemende special effects die telkens meer tijd in beslag nemen.

Toch heeft Emilia Clarke, als koningin Daenerys een van de populairste personages uit de reeks, al afscheid genomen van haar job en rol als de drakenkoningin. Op haar Instagramaccount nam ze voorgoed afscheid. "Ik ben op een boot gesprongen op weg naar een eiland om vaarwel te zeggen aan een land dat mijn thuis ver weg van thuis was voor bijna tien jaar. Het is me een reis geweest. Dank aan Game of Thrones om me het leven te geven waarvan ik nooit gedacht had dat ik het zou leiden. Nooit zal ik stoppen de familie te missen."

Hopped on a boat to an island to say goodbye to the land that has been my home away from home for almost a decade. It’s been a trip @gameofthrones thank you for the life I never dreamed I’d be able to live and the family I’ll never stop missing #💔#lastseasonitis Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 jun 2018 om 21:23 CEST

Sinds ze haar bericht deelde, kreeg de actrice al meer dan 2 miljoen likes en onteindig veel reacties waarin fans haar bedankten voor haar rol. "Jij ook bedankt om ons dit schitterende personage te geven", zei iemand of "Je gaf me inspiratie om ook mijn eigen gevechten aan te gaan", schreef een ander.

Laatste scènes

Of Daenarys in het laatste seizoen op de ijzeren troon zal komen, kan Clarke nog niet verklappen, maar in een recent interview met Vanity Fair laat ze wel een beetje in haar kaarten kijken. “Het was verschrikkelijk, ik ben nog altijd onder de indruk van die laatste scènes. Ik voelde me een wrak. Alleen al het feit dat ik nu weet hoe Daenerys herinnerd zal worden door fans... De laatste afleveringen zullen zeker een bepaalde bijsmaak geven aan wie het personage was.” Wat ze daarmee bedoelt? “Ik doe allemaal vreemde dingen. Je zal wel zien wat ik bedoel als je de aflevering bekijkt.”