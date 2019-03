Emilia Clarke heeft geen spijt van naaktscènes in ‘Game of Thrones’ TK

18 maart 2019

08u59

Bron: ANP 0 TV Emilia Clarke een aantal keer uit de kleren gegaan voor haar rol in de hitserie ‘Game of Thrones’. Spijt heeft de Britse actrice daar echter niet van, zo is te lezen in een interview met The Sun.

"Er is geen enkel onderdeel van de serie dat ik niet opnieuw zou willen doen", aldus de 32-jarige Emilia, die in de serie drakenkoningin Daenerys Targaryen speelt. "Mensen vragen vaak naar die naaktscènes, maar het korte antwoord is nee; ik zou nooit iets willen veranderen."

Het achtste en laatste seizoen van ‘Game of Thrones’, waarin Emilia ook nog te zien is, gaat op 14 april in première bij HBO.