Els Pynoo was kind aan huis bij Karl Lagerfeld: “Hij danste de tango met mij in de gang” MVO

20 februari 2019

07u25 10 TV Legendarisch modeontwerper Karl Lagerfeld is overleden. Lieven Van Gils zat aan tafel met Els Pynoo en Danny Mommens van Vive La Fête. Zij waren kind aan huis bij Karl en vertellen over een memorabel tangomoment. “Iedereen ging aan de kant en we begonnen te dansen. Ik voelde mij echt een prinsesje!”

De Nederlandse poprockband Blof scheerde hoge toppen in België en Nederland met hun oorwurm ‘Zoutelande’. Dat de hype nog niet over is, bewijst het Zoutelande-item in de folder van Lidl. Deze avond bekoorden ze ons opnieuw met hun nieuwe single ‘Zachtjes zingen’.

Donderdag wordt Jo De Meyere 80 jaar. Teksten instuderen vergt heel wat tijd, alleen in zijn kamertje. Toch voelt de Vlaamse theaterlegende zich niet eenzaam. De grote ontroering overviel hem dan ook toen zijn familie de studio binnenkwam. Een mooi moment dat alle aanwezigen kippenvel bezorgde.