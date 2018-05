Els De Schepper na het verlies van 'haar grote liefde': "Ik zit nog steeds in een rouwproces" DBJ

17 mei 2018

06u00 0 TV Een comedyroutinier, zo zou je Els De Schepper (52) gerust kunnen noemen. Met haar twaalfde zaalshow 'Red mij' toerde ze anderhalf jaar het land door, vanavond balt één de beste momenten samen in vijftig minuten.

"De show duurt eigenlijk twee uur en dus was een montage maken zoals kiezen tussen je kinderen", vertelt de Antwerpse. "Maar ik ben uiteindelijk wel blij met het resultaat." In de voorstelling heeft Els het onder meer gigolo's, daten en trouwen, maar ook over mammografie. "Weet je wel hoe pijnlijk dat is?", lacht ze. "Je borsten worden samengedrukt tot pannenkoeken en ik vraag mij echt af wat er zou gebeuren als mannen zulke pijnen zouden moeten doorstaan."

Vóór 'Red Mij' ging Els er een jaar tussenuit. Ze kampte met een knoert van een burn-out en wilde even tijd nemen om alles op een rijtje te zetten. "In die periode heb ik heel veel gelezen, nagedacht en ideeën laten lopen", klinkt het. "Mensen vragen me steeds of de dingen die ik beschrijf in mijn voorstellingen echt gebeurd zijn. Dat is natuurlijk niet altijd zo, maar de gevoelens zijn dat wel."

Zware klap

Zo kreeg de cabaretière eind vorig jaar een behoorlijke klap te verwerken. Adel, een Egyptische chirurg die ze tijdens een van haar reizen ontmoette, overleed plots aan een hartslagaderbreuk. In een open brief op Facebook noemde ze hem 'De liefde van haar leven'. "Dat nieuws heeft er erg ingehakt", vertelt Els. "Het is nog niet zo lang geleden gebeurd en ik zit nog steeds in dat rouwproces. Het was vooral pijnlijk omdat ik, toen ik het nieuws hoorde, net te laat was om hem nog te bezoeken en ik dus geen afscheid heb kunnen nemen."

Die rouwgevoelens zullen volgens Els ook doorschemeren in haar volgende voorstelling, 'Ik heb besloten er geen eind aan te maken'. "Daaraan ben ik nu volop aan het schrijven, want in december ga ik ermee op tournée. Het wordt dus nog behoorlijk druk." Meer info op www.elsdeschepper.be