Elodie verbijt pijn van twee gebarsten ribben: "Niks aan te doen. Intapen en dansen" MC

26 oktober 2018

00u00 0 TV Zonder onvoorziene complicaties opent Elodie Ouedraogo vanavond de eerste live-aflevering van 'Dancing with the Stars' met een quickstep. Zónder gewaagde moves of lifts. Dát ze überhaupt op de dansvloer staat, is een half mirakel na de blessure waarbij ze barsten opliep in twee ribben. Wij volgden Elodie gisteren tijdens haar repetitie.

Het is donderdagmiddag als de voormalige sprintbom de studio's in Lint binnenwandelt. Op de massagetafel wordt ze grondig ingetapet. Een noodzakelijke ingreep om de pijn aan de ribben onder controle te houden.

"Ja Sander, je mag straks op je cv zetten dat je de olympisch kampioene bíjna buitenspel hebt kunnen zetten", lacht Elodie tegen haar professionele danspartner. Toen hij Elodie tijdens de voorbereidingen op de startshow liftte, blesseerde zij zich daarbij. "Ik voelde letterlijk iets kraken in mijn lijf", zegt Elodie. "Eerst dacht ik dat mijn rug blokkeerde, maar in het ziekenhuis bleek dat ik barstjes had in mijn rechterrib 8 en 9. Een 'haarlijnscheur' heet dat in medische termen. De zwaarste blessure die ik ooit gehad heb. Veel meer dan wat hinder aan de hamstrings heb ik nooit opgelopen. Ik heb nog nooit een mes in mijn lijf gehad, maar de pijn die ik voel, lijkt daarop. Bij elke foute beweging wordt dat barstje in je rib opengetrokken en dat zorgt voor veel pijn. Je kan daar ook niks aan doen. Intapen en rusten. Nu ja... (lacht)"

Sexy jurkje

"Thuis gaat het leven min of meer zijn gewone gangetje. Het was misschien zelfs een beetje een déjà vu voor Jeroom. Die heeft me vroeger genoeg met ijszakken en tape in de weer gezien. Maar dat dat zes jaar na mijn pensioen opnieuw zou gebeuren, heeft hem wel verrast. Voor ons zoontje Remus (3) was het wel even aanpassen. Hij weet dat ik een pijntje heb en dat ik hem momenteel écht niet kan optillen om te knuffelen."

De rode tape die tijdens de repetities op haar rug plakt, wordt straks voor de live-uitzending vervangen door zwarte plakband. Want Elodie danst in een weinig verhullend, oogverblindend kleedje.

Auw, hoge hakken

"Het zal allemaal hier en nu moeten gebeuren, dat begin ik wel te beseffen", geeft Elodie toe. "Het gegiechel heeft plaatsgemaakt voor stress. Voor alle duidelijkheid: ik wéét wat stress is en ik kan daar erg goed mee om. Maar dit is anders. Ik wil - net als vroeger - gewoon perfect scoren. Alleen heb ik nu mijn lichaam niet volledig onder controle. Alleen al op hoge hakken staan is een kleine marteling. Ik moet dus voortdurend opletten, want het doel is en blijft om verder te revalideren en te genezen."

"Met Elodie kan je gelukkig goeie afspraken maken", voegt Sander toe. "Ze is een topsportster geweest en kent haar lichaam als geen ander. Haar pijngrens ligt best hoog, maar we hebben afgesproken dat we die niet gaan opzoeken. We hebben uiteraard op het scorebord een grote achterstand, maar met wat Elodie nu gedaan heeft, verdient ze het om door te gaan. We gaan dus gewoon lekker dansen en dan voor de jury staan. Al de rest kan ons gestolen worden."

Als de pijn draaglijk blijft, openen Elodie en Sander vanavond met een quickstep op de tonen van 'Sax' van Fleur East. Ze begint wel met een fikse puntenachterstand. De scores die de concurrentie vorige vrijdag kreeg, tellen vanavond voor een kwart mee. Vanavond geeft de jury opnieuw een score die voor 25% meetelt. De stemmen van de kijkers tellen voor 50% mee.

'Dancing with the Stars'

VIER 20.35 uur