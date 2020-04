Élodie Ouédraogo over de gevoelige kant van Jeroom: “Hij zat te huilen in de zetel” BDB

09 april 2020

20u05

Bron: VIER 0

VIER-gezicht Élodie Ouédraogo en Jeroom hadden eerst lange tijd met elkaar contact via Facebook vooraleer ze elkaar in levenden lijve ontmoetten. Dat vertelde het koppel in ‘Homeparty met Kat Kerkhofs’. “Ik deed alsof ik een werk van Jeroom wou kopen. Hij heeft er dan ook speciaal één voor me gemaakt”, verklapte Élodie. “Onze relatie is dus gebaseerd op een leugen”, grapte Jeroom vervolgens. De twee vertelden ook over hun outfit tijdens de quarantaine - de cartoonist draagt blijkbaar graag een kamerjas met poezenprint - en de grofste opmerkingen die Élodie al te horen kreeg. En Jeroom bleek ook een heel gevoelige kant te hebben.