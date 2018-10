Elodie Ouedraogo geeft zich niet gewonnen: ondanks blessure staat ze weer op de dansvloer TDS

22 oktober 2018

Afgelopen vrijdag was het zover: na wekenlang trainen mochten de negen BV's eindelijk de dansvloer van 'Dancing with the Stars' onveilig maken. Voor Elodie Ouédraogo startte de wedstrijd in mineur: door een pijnlijke blessure kon zij niet dansen, waardoor haar deelname een groot vraagteken werd. Maar zo snel geeft Elodie zich duidelijk niet gewonnen!

Een barst in de ribben: dat was het verdict voor Elodie Ouédraogo. Ze kreeg maar één raad van de dokters: veel rusten om haar lichaam niet verder te belasten. De eerste ‘Dancing with the Stars’-show liet de ex-topsportster dan ook aan zich voorbijgaan. “Na wekenlang trainen mogelijks noodgedwongen de start van deze fantastische show moeten missen is het allerlaatste wat ik voor ogen had”, zei Elodie al. “Ik ben als ex-topsporter gewoon om steeds weer over mijn pijngrens te moeten gaan, maar deze blessure had ik echt niet verwacht. Ik word nu heel goed opgevolgd door het medische team en we bekijken het van dag tot dag. Maar heel eerlijk: ik weet niet hoe dit zal aflopen”

Vraag was natuurlijk: wat als Elodie forfait moet geven en de wedstrijd moet verlaten? “Als Elodie niet kan aantreden, dan moeten we met de zender overleggen hoe we hiermee verder gaan. We hebben alleszins geen vervangers klaarstaan in de coulissen”, liet Gert Verhulst al optekenen. Zo’n vaart lijkt het gelukkig niet te zulen lopen: VIER liet namelijk weten dat Ouédraogo intussen weer op de dansvloer staat om de trainingen te hervatten.

Wat met de punten?

Als Elodie deze week kan dansen, dan kan ze eindelijk punten verdienen van de jury. Die kan ze dan ook goed gebruiken: omdat ze in de eerste aflevering niet deelnam liep Elodie al een grote achterstand op in het klassement. Met 0 punten staat ze op dit ogenblik op de laatste plaats. Benieuwd dus of ze het tij nog kan keren.