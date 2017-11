Elodie Ouedraogo en Björn Soenens openhartig over de ‘slettenstempel’ en de ‘ampersand’ op hun lijf De Slimste Mens ter Wereld, aflevering 15 Mark Coenegracht

22u38 0 VIER De 'tramp stamp' van Elodie TV Ze heeft een minuscule tatoeage op haar pols en, naar eigen zeggen, een typische 'tramp stamp’, ook wel ‘slettenstempel’ genoemd, op haar rug. Al sinds haar achttiende. En daar heeft ex-Olympisch kampioene Elodie Ouedraogo best spijt van, zo getuigde ze tijdens haar tweede en opnieuw succesvolle deelname aan ‘De Slimste Mens’. Voormalig VRT-nieuwsbaas Björn Soenens maakte dan weer bekend dat hij een rondwandelende tattoo is en al 7 of 8 tattoo’s heeft laten zetten op zijn inmiddels 49-jarige lijf. Onder andere een ‘ampersand’ voor zijn ‘lieve vrouw’. Soenens wipte in de finale acteur Bill Barberis.

Björn Soenens had heel wat eer te verdedigen. En dus stonden de zenuwen bij de Amerika-correspondent voor de openbare omroep behoorlijk strak gespannen. Ook al omdat nieuwsanker Goedele Wachters acht keer mocht terugkeren bij Erik Van Looy en vier keer een overwinning binnenhaalde. Ongelooflijk maar waar, Soenens legde zelfs een bus in met zo’n veertig ‘fans’ om voor hem te komen supporteren.

Het eerste doel van Björn werd alvast gehaald, ook al won de 49-jarige Soenens niet. Die eer was opnieuw weggelegd voor Elodie Ouedraogo die met twee overwinningen op twee afleveringen de beste start van het seizoen nam.

De voormalige Olympisch kampioene 4 x 100 meter zal bij haar herkansing in ‘De Slimste Mens’ nu al met zekerheid minstens even goed scoren als bij haar eerste doortocht in 2012. Ze dankte haar tweede overwinning aan een fameus sterk gespeelde filmpjesronde, waarin ze honderd seconden binnenhaalde bij de concurrentie. Het werd helemaal spannend toen bleek dat ze niks wist over Vlaamse ruimtevaarder Frank De Winne. Vooral ex-nieuwsbaas Björn Soenens liet de unieke kans liggen om te winnen. In de finale speelde hij al bij al wel vrij eenvoudig acteur Bill Barberis naar huis.

De leukste quotes

Björn (over zijn naam): ‘Het is Björn. Eigenlijk Björn Hunter. Mijn tweede naam is Hunter. Da’s gemakkelijk om in Amerika te vertellen. Het was een foutje bij de burgerlijke stand bij de geboorte. Het was eigenlijk Gunther, maar je weet in West-Vlaanderen... Dit is helemaal waar hé’.

Björn (of hij Slimste Mens kan worden): ‘Niets is uitgesloten in dit leven, maar ik acht het zeer onwaarschijnlijk. Ik ben wel speciaal uit Amerika teruggekeerd’. En Erik: ‘Te paard zie ik aan uw cowboyboots’.

Erik (tegen Björn): ‘Sinds jij in Amerika zit, zijn er veel orkanen geweest waar jij moest over berichten. Dat lijkt me soms gevaarlijk’. En Björn: ‘Ik heb ook het haar dat niet geschikt is voor orkanen. Dat was een beetje lastig…’.

Adriaan (over schoenen): ‘Het is waanzin hé. Je hebt de cowboy, het dansmarieke en dan een gast die aan de straat werkt’.

Adriaan (over Björn en Amerika, tegen Erik): ‘Jij bent toch ook naar Amerika geweest, maar je was heel snel terug’.

Adriaan (over vakantiejobs): ‘Ik heb ooit ballonnen opgeblazen in Walibi. Een soort blow job’.

Cannaerts (tegen Erik): ‘Botox, zou dat niks voor u zijn. Ge moet maar 6 procent BTW betalen, want dat zijn renovatiewerken’.

Cannaerts (op de vraag of hij gsm gebruikt op het toilet): ‘Ik ben daar wat ouderwets in en gebruik wc-papier’.

Adriaan (over Bill): ‘Wonderlijke man. Hoogsensitief, overgeorganiseerd en een bleiter’.

Adriaan: ‘Ik ken de Balearen van de uitdrukking 'wie zijn gat verbrandt moet op de Balearen zitten’.

Elodie (na haar filmpjesronde): ‘Dat noemen ze hoerenchance hebben’. Waarop Adriaan: ‘Da’s niet moeilijk met zo’n botten’.

Hilarische momenten

Elodie Ouedraogo vertelt dat ze een jumpsuit aan heeft en daar al meteen veel spijt van heeft. ‘Hij zakt de hele tijd af en ik heb er niks onderaan. Ik hoop voor het programma en voor mezelf dat het allemaal goed blijft zitten’, geeft ze grif toe.

Elodie komt nog een keertje terug op de hilarische aflevering van dinsdagavond, waarin ze haar man Jeroom wandelen stuurde. ‘Die ligt in zijn mand. Die was gisteren heel stil. Hij is normaal de funny guy, maar nu stond hij echt met zijn mond vol tanden. Achteraf zei hij mij dat we er allemaal niet te lang moesten bij stilstaan’.

Björn Soenens wil verantwoorden dat hij niet de dure jongen is in Amerika. ‘Ik werk voor een organisatie die door de overheid wordt euh…’. Cannaerts vervolgt: ‘Wat kost dat daar? Een appartement, wat eten. Neem 10.000 euro per maand. Dat is 120.000 euro per jaar. We zijn met 6 miljoen Vlamingen. Dat kost iedereen zo’n 24 cent. Da’s voor niets’. Cannaerts is blijkbaar niet echt een rekenwonder. Als je 120.000 euro door 6 miljoen Vlamingen laat betalen is dat 2 cent per persoon.

Elodie bekent dat ze tatoeages heeft. ‘Een sterretje op mijn pols. Ge moet goed kijken. En één op mijn rug. Echt zo’n typische tramp stamp’ (een onderrug tattoo, ook slettenstempel genoemd). En Elodie heeft echt spijt:; ‘Ha, ik heb dat laten zetten toen ik 18 was, samen met mijn beste vriendin. We zijn naar Brussel gereden en hebben een Chinees teken laten zetten. Maar ja … Wat het betekent? Ik durf het niet te zeggen’.

Björn Soenens bekent: ‘Ik heb 7, 8 tatoeages. Ik vind dat mooi en aangenaam. De ampersand is voor mijn lieve vrouw'.

Kantelmomenten

Elodie Ouedraogo opent bijzonder sloom. Ze scoort niet in de 3-6-9’-ronde en zakt na de ‘Open deur’-ronde zelfs weg tot amper 39 seconden.

In de ‘Puzzel’-ronde is het dan weer Björn Soenens die een tik krijgt en naar 87 seconden wegzakt. In de fotoronde trekt Elodie de scheve situatie helemaal recht om dan in de filmpjesronde naar de overwinning te vliegen door veel tijd in te halen bij de concurrenten.

In de finale spelen Björn en Bill stevig. Beide scoren vlak na elkaar een perfect rondje. Waarna Björn zich als schijnbaar ervaren speler één keertje laat zakken om dan op de eenvoudige vraag over Take That simpel uit te spelen.

De eindscore (voor het finalespel)

Elodie Ouedraogo 324 seconden

Bill Barberis 280 seconden

Björn Soenens 271 seconden

De stand

1. Dalilla Hermans 9 deelnames 5 overwinningen

2. Goedele Wachters 8 deelnames 4 overwinningen

3. Bill Barberis 5 deelnames 1 overwinning

4. Francesca Lefebure 3 deelnames 1 overwinning

5. Tijs Vanneste 3 deelnames 1 overwinning

6. Jens Dendoncker 3 deelnames

7. Elodie Ouedraogo 2 deelnames 2 overwinningen

Nieuwkomer

Actrice en dramatherapeute Katrin Lohmann