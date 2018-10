Elodie danst toch in ‘Dancing With The Stars’ IDR

26 oktober 2018

21u31 0 TV Het bleef tot het laatste moment onduidelijk of het zou lukken, maar uiteindelijk trad de geblesseerde Elodie Ouedraogo gisterenavond dan toch aan in ‘Dancing With the Stars’. Samen met haar danspartner Sander bracht Elodie - nota bene als allereerste - een quickstep op de tonen van ‘Sax’ van Fleur East.

In een sexy gele jurk deed Elodie haar uiterste best om de jury en de kijkers te overtuigen dat ze ook mét een gebarsten rib kan dansen. “Zo blij dat we eindelijk Elodie hebben kunnen zien stralen”, aldus jurylid Jan Kooijman. “Je bent een queen”, vond Leah Thys dan weer.

Het leverde een totaal van 25 punten op en die kunnen Elodie en Sander goed gebruiken. Omdat Elodie in de eerste aflevering niet deelnam, kon ze daar ook geen punten versieren. Gelukkig voor Elodie - die best actief is op social media - tellen de scores van de jury maar voor de helft mee. De andere helft wordt bepaald door televoting en op die manier kunnen de fans van Elodie haar - als ze dat willen - nog even in de wedstrijd houden. Wie dat wil, kan hier stemmen.