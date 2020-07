Ellen reageert op ‘vijandig werkklimaat’ The Ellen Show: “Ik vertrouwde op anderen voor de dagelijkse gang van zaken” RL

31 juli 2020

03u58

Bron: BuzzE/ANP 0 TV Nu Ellen DeGeneres onder vuur ligt, vanwege het 'vijandig werkklimaat' bij haar show, en Warner Media een onderzoek heeft ingesteld naar het reilen en zeilen op de werkvloer, komt de presentatrice met een publiek excuus. DeGeneres schreef een open brief aan haar medewerkers, waarin ze zegt 'het enorm te betreuren dat sommige mensen zo'n vervelende ervaring hebben gehad.' Dit meldt Variety.

"Op de eerste dag dat we begonnen heb ik iedereen gezegd dat The Ellen DeGeneres Show een vrolijke, fijne plek moest zijn om te werken. Een plek waar niemand zijn stem verheft en waar iedereen met respect behandeld wordt. Kennelijk is daar iets misgegaan, wat ik heel teleurstellend vind. Dat spijt me enorm. Iedereen die mij kent weet dat ik altijd iets goeds voor ogen heb," aldus Ellen.

Volgens de talkshowpresentatrice was de groei van de show er mede debet aan dat zij zelf niet meer alles in de gaten kon houden. "Ik vertrouwde op anderen om de dagelijkse gang van zaken onder controle te houden, maar daar hebben sommigen zich helaas niet aan gehouden. Wat ik vooral heb geleerd de afgelopen tijd is dat mensen die met en voor mij werken, zich naar buiten toe ook namens mij uitspreken. Daar moet een einde aan komen. Ik ben jarenlang verguisd om wie ik ben en waar ik voor sta, dus ik begrijp heel goed hoe het is om miskend te worden. Dus ik wil die negativiteit aanpakken en omzetten in iets positiefs.”

Ik beloof dat ik er zelf alles aan zal doen om op te blijven letten en te leren van anderen Ellen DeGeneres

Ellen is opgelucht en 'blij' dat de discussie over eerlijkheid en gelijkheid op gang is gekomen. "Het is goed dat hierover gesproken wordt. Ik beloof dat ik er zelf alles aan zal doen om op te blijven letten en te leren van anderen. Zowel Warner Media als ik vinden het heel belangrijk dat iedereen nu zijn of haar zegje kan doen."

BuzzFeed

Voormalig medewerkers bij Ellens programma klapten afgelopen maand tegenover BuzzFeed uit de school. "Het is zo nep allemaal, die vrouw pretendeert aardig te zijn zodra de camera's draaien, maar ondertussen mag niemand van het personeel haar aankijken of aanspreken. Dat komt vooral door de mensen om haar heen, die haar 'beschermen'. Ze vertellen Ellen wat ze wil horen en daardoor heeft ze eigenlijk geen flauw idee wat er zich werkelijk afspeelt op de werkvloer. Maar aan het einde van de rit is het toch de Ellen show, dus zij is en blijft hoofdverantwoordelijk voor de gang van zaken.”

