Ellen Pompeo wilde weg uit Grey's Anatomy: “Maar ik bleef voor het geld” MVO

08 augustus 2020

17u59

Bron: ANP 2 TV ‘Grey's Anatomy’-actrice Ellen Pompeo wilde de hitserie eigenlijk al na zes seizoenen verlaten, maar bleef omdat ze haar stabiele inkomen niet wilde opgeven. Dat vertelt de actrice, inmiddels toe aan het zeventiende reeks, in de podcast ‘Jemele Hill is Unbothered’.

“Ik heb keuzes gemaakt om in de show te blijven", vertelt de moeder van drie. “Voor mij is een gezond gezinsleven veel belangrijker dan een carrière. Ik had zelf niet echt een gelukkige jeugd. Dus ik wilde nu echt een goed gezinsleven creëren om dat gat in mijn hart te dichten. Dus ik nam de beslissing om geld te verdienen en niet achter creatieve rollen aan te zitten.”



Pompeo is moeder van 10-jarige Stella, 5-jarige Sienna en 3-jarige Eli. Ze is een van de best verdienende actrices met een jaarlijks inkomen van zo'n 20 miljoen dollar.