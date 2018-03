Ellen Pompeo vraagt fans om begrip na ontslag van twee 'Grey's Anatomy'-collega's KDL

Bron: ANP 0 TV Ellen Pompeo (48) heeft 'Grey Anatomy's'-fans gevraagd niet meer kwaad te zijn omdat Jessica Capshaw en Sarah Drew de populaire ziekenhuisserie verlaten. Veel volgers van 'Grey's Anatomy' zijn niet alleen teleurgesteld omdat de twee vertrekken, ze geven Ellen ook de schuld van hun ontslag vanwege haar hoge salaris.

Vorige week werd bekend dat Jessica Capshaw en Sarah Drew, die beiden vanaf 2009 bij de cast van het medische drama horen, volgend jaar niet terugkeren in het vijftiende seizoen. Na de bekendmaking werd gespeculeerd dat het hoge salaris dat Ellen per aflevering krijgt iets te maken had met het vertrek van haar twee collega's. Vooral op Twitter was daar veel over te doen. Krista Vernoff, de producer van 'Grey's Anatomy', liet echter weten dat het salaris van Ellen niet de reden was van het vertrek van het duo.

Geen verband

Zondagavond liet Ellen ook van zich horen op social media. In een bericht bedankte ze iedereen die meeleeft met de serie. Daarnaast vroeg ze iedereen te stoppen met de discussies over haar salaris en het vertrek van haar twee collega's. Ook zij meldde dat er geen verband is tussen deze twee zaken.

