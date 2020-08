Ellen DeGeneres krijgt steun van fans: “Andere talkshowhosts zijn geen haar beter” MVO

05 augustus 2020

17u00 0 TV Talkshowhost Ellen DeGeneres (62) ligt zodanig onder vuur dat ze overweegt om ontslag te nemen. Volgens haar personeel is ze onbeleefd en is ze niet begaan met het vijandige werkklimaat achter de schermen. Haar fans steunen haar echter en willen niet dat ze vervangen wordt. “Andere presentatoren zijn geen haar beter”, klinkt het op Twitter. “Ze hebben allemaal wel iets op hun kerfstok.”

James Corden is “gemener dan Ellen”

Volgens recente geruchten zou ‘The Late Late Show’-presentator James Corden (41) door zender NBC zijn aangesproken om Ellen te vervangen als hun uithangbord. Op Twitter verspreidde dat nieuws zich als een lopend vuurtje, net als de bijhorende verontwaardiging. “James? Hij is nog erger dan Ellen!”, schrijft iemand. “Ik heb hem verschillende keren ontmoet omdat ik exclusieve events organiseer in New York, en zijn tv-persona is pure bullshit. Hij is gemeen. Eén van de gemeenste sterren in het land zelfs. Hij heeft een heel kwalijke reputatie bij mensen die voor hem gewerkt hebben.”

Wie een kijkje neemt op TripAdvisor merkt ook dat het publiek van de ‘Late Late Show’ niet altijd tevreden is over hun ervaring. “De tickets waren duur, maar dat hadden we ervoor over. We waren namelijk grote fans”, schrijft iemand in een review. “Maar James was vreselijk. Hij zag er slechtgezind uit en gunde niemand een blik. Laat staan dat hij het publiek begroette. Vanaf het moment dat de camera’s aangingen, werd hij plots iemand anders en was hij weer die vrolijke man die we kennen van tv. Maar wanneer het publiek te lang bleef klappen, werd hij kwaad. Hij maakte dan brute, onvriendelijke bewegingen met zijn handen om aan te geven dat we stil moesten zijn. Dat knippen ze er achteraf natuurlijk uit. En toen mensen hem vriendelijk vroegen om een foto, weigerde hij dat vlakaf. Of hij zei ‘later’, om er daarna nooit meer op terug te komen.”

“Op filmsets is het nog erger”, verklaart een medewerker die liever anoniem wil blijven. “Hij praat amper met de andere acteurs, laat staan het personeel. Tussen opnames door, wanneer iedereen gezellig samen iets drinkt, zit hij ver weg door zijn telefoon te scrollen. Toen hij zag dat er niet alleen celebs aanwezig waren op de afterparty, maar ook medewerkers, vertrok hij meteen.”

replacing ellen degeneres with james corden for her daytime talk show just makes no sense. why would you replace one mean person with another? 𝒸𝒽𝓁𝑜𝑒(@ chloejessliz) link

Dr. Phil “maakt misbruik van de zwaksten”

Dankzij ‘The Doctor Phil Show’ is Phil McGraw (69) al jarenlang één van de bestbetaalde tv-presentatoren in de Verenigde Staten. Hij krijgt echter veel kritiek te verwerken omdat zijn show hoe langer hoe meer om sensatie draait, en niet om het helpen van mensen.

Als psycholoog nodigt hij mensen met mentale problemen uit, om vervolgens vakkundig hun vuile was buiten te hangen. “Hij heeft het gemunt op de zwakste mensen binnen de samenleving. Mensen die eigenlijk tegen zichzelf beschermd zouden moeten worden", klinkt het bij zijn critici. “Maar in plaats daarvan gebruikt hij hun miserie voor zijn eigen gewin. Als zijn ‘gasten’ een goede mentale gezondheid hadden gehad, waren ze er nooit mee akkoord gegaan om zo te kijk gezet te worden.”

Eén van zijn meest controversiële afleveringen werd uitgezonden in 2016, toen hij ‘The Shining’-actrice Shelley Duvall uitnodigde. Zij was duidelijk niet in staat om zelf beslissingen te maken over tv-interviews. Zo verklaarde ze onder andere dat ze niet geloofde dat haar collega-acteur Robin Williams dood was. “Hij is gewoon van vorm veranderd”, mijmerde ze. Andere sterren, zoals actrice Mia Farrow, riepen destijds op om het programma te boycotten. “Laten we Phils hebzuchtige gedrag negeren, zodat Shelley Duvall haar waardigheid kan behouden.” Ondanks alle protesten is de show nog steeds op tv.

Let's not indulge the greedy, predatory instincts of @DrPhil - boycott that TV show & leave wonderful Shelley Duvall with her dignity Mia Farrow(@ MiaFarrow) link

Jimmy Fallon “maakte zich schuldig aan blackface”

Talkshowhost Jimmy Fallon (45) heeft zopas zijn excuses aangeboden voor een sketch van twintig jaar geleden in het komische programma ‘Saturday Night Live’. Hij liet toen z’n gezicht donker schminken.

“In 2001 heb ik de stomme beslissing genomen om in ‘Saturday Night Live’ Chris Rock te imiteren met een zwart gezicht”, aldus Fallon op Twitter. “Daar is geen excuus voor.” De inmiddels verguisde ‘blackface’-traditie stamt uit het einde van de 19e eeuw. Witte toneelacteurs lieten zich toen zwart schminken om de Afro-Amerikaanse bevolking voor schut te zetten.

De bewuste sketch van ‘Saturday Night Live’ dook onlangs opnieuw op en leidde tot veel kritiek op sociale media. Fallon laat weten dat hij het terecht vindt dat hij op zijn verleden is gewezen. “Het spijt me heel erg dat ik toen dit schandalige besluit heb genomen. En ik dank jullie, het publiek, dat jullie mij hiervoor ter verantwoording hebben geroepen.” NBC en ‘Saturday Night Live’ hebben de sketch eerder al van hun website verwijderd.

Jimmy Kimmel “lacht met de verkeerde dingen”

Jimmy Kimmel (52) bedoelt het dan allemaal wel komisch, maar volgens sommige mensen lacht hij om de verkeerde dingen. Voormalig ‘Late Night’-presentator Jay Leno (70), bijvoorbeeld, vindt Kimmel eerder gemeen. “Hij heeft een geniepig kantje. Neem nu zijn populairste rubriek, dat is er eentje die hij elk jaar met Halloween organiseert. Hij vraagt ouders dan om hun kinderen wijs te maken dat zij al hun snoep hebben opgegeten. Het enige doel? De kinderen zo hard mogelijk doen huilen, want dat is ‘grappig’ blijkbaar.”

Daarnaast heeft Kimmel nog een rubriek genaamd ‘Mean Tweets’, waarin celebs gemene tweets over zichzelf voorlezen. “Grappig bedoeld ja, maar eigenlijk toch ook gewoon om die mensen voor schut te zetten?”

David Letterman maakte zijn overspel bekend op tv

Dan is er nog David Letterman (73), een echte veteraan op het gebied van talkshows. Hij had al 3 ‘Late Night Shows’ en presenteert momenteel het programma ‘My Next Guest Needs No Introduction’. Tien jaar geleden keken zijn gasten echter raar op, toen hij bekende dat hij gechanteerd werd. “Een man zei me dat hij gevoelige informatie over me zou delen met de pers als ik hem geen 2 miljoen euro zou betalen. Uiteindelijk gaf ik hem in overleg met de politie een valse cheque, zodat ze hem konden oppakken tijdens die uitwisseling. De gevoelige informatie was... dat ik seks heb gehad met vrouwen die hier voor mij werken. Zou het gênant zijn als hij die info met de pers had gedeeld? Misschien wel, vooral voor die vrouwen!”

Hoewel er toen mee gelachen werd, kinkt het tien jaar later in het post-#MeToo-tijdperk wel vreemd. Het ging namelijk steeds over stagiaires die plots een betere job kregen nadat ze een relatie met Letterman begonnen. En bovendien was David getrouwd op het moment dat hij zijn romances wereldkundig maakte. Tussen de lijnen door liet hij dus uitschijnen dat hij Regina Lasko, met wie hij nu nog steeds samen is, heeft bedrogen.