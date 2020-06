Ella Leyers waagt haar kans in ‘De Slimste Mens’ (en wil beter doen dan zus Olga en papa Jan) MC

25 juni 2020

00u00 0 TV Minstens tien keer na elkaar een aflevering van 'De slimste mens ter wereld' overleven. Of de finaleweken halen en daarin minstens één keer doorstoten. Dat is de moeilijke opdracht die Ella Leyers (31) zichzelf heeft opgelegd.

Ze heeft immers 'ja' gezegd tegen presentator Erik Van Looy (58) om in het najaar op te draven in het achttiende seizoen van de tv-quiz op VIER. Zo treedt Ella in de voetsporen van papa Jan (62) en zus Olga (22). 'Slimste mens'-fans weten dat Olga in tranen uitbarstte toen ze bij haar tiende deelname door Clouseau-gitarist Kris Wauters (55) naar huis werd gespeeld en zo het record misliep. Jan haalde al in 2005 de finaleweken, maar de eindzege ging naar komiek Wouter Deprez (45).

Ella Leyers is een actrice die in 2007 naar de VS verhuisde om een theateropleiding te volgen aan de American Academy of Dramatic Arts in New York. Vijf jaar later keerde ze terug naar Vlaanderen en was ze onder meer te zien in de tv-series 'Binnenstebuiten' en 'Zuidflank'. Later speelde ze in 'Tegen de sterren op' en in de reeks 'Professor T.' vertolkte ze een hoofdrol.

De jury van 'De slimste mens' zal opnieuw uit samengestelde duo's bestaan. Tv-maakster Kat Kerkhofs (31) bevestigde al haar komst. Verder zijn ook de talkshow-collega's James Cooke (35) en Gert Verhulst (52) weer van de partij. Eerder raakte al bekend dat de dochter van die laatste, actrice en Samson-baasje Marie (24), meespeelt, net als Marc Van Ranst (55). De viroloog nam al eens deel in 2009, maar moest toen meteen de duimen leggen tegen journaliste Linda De Win (64) en zanger Bent Van Looy (44).