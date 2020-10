Ella Leyers is zo'n jaar vrijgezel: “Ik ben helemaal niet bezig op amoureus vlak. Je krijgt ook geen kans, hé?” SDE

06 oktober 2020

23u31

Bron: VIER 0 TV Dinsdagavond dook Ella Leyers (32) het bed in met James Cooke (35) om er haar bedgeheimen te delen. Het werd een openhartig gesprek over flirten en de Clan Leyers.

“De Leyers Clan. Zo heet ons WhatsApp-groepje", vertelt Ella Leyers in ‘Bedgeheimen’. De naam geeft aan hoe hecht het gezin is, maar dat heeft volgens de actrice ook een keerzijde. “Ik heb soms al gedacht: misschien horen wij elkaar té vaak", geeft ze toe. “Dan zou je misschien willen dat er wat meer afstand was."

Ook opgroeien met de naam Leyers heeft mindere kanten. “Er was een moment in het begin, toen ik terugkwam van New York, dat mensen dachten: ‘Dat zal wel door papa zijn.’ Er waren zelfs mensen die zeiden: ‘Het is door hem dat ze in New York is gaan studeren.’” Maar niets is minder waar, zegt de actrice: “Ik ben auditie gaan doen in Londen voor een school in New York. Niemand kent Jan Leyers daar, snap je? Dus dat is echt wel een pluim die ik op mijn eigen hoed wil steken."

De actrice is nu zo'n jaar vrijgezel en dat is niet altijd makkelijk. “Je voelt je wel kapitein op je eigen schip, maar soms heb je het gevoel dat er niemand anders op dat schip zit", legt Ella uit. Daarom ging ze een keertje met een professional praten. “Een van mijn zussen had gezegd: ‘Ah, ik ken iemand heel goed.' Toen ik de eerste keer binnenkwam, vond ik dat heel overweldigend. Zo van: nu gaan we met mij bezig zijn, en die gaat mij nu helpen. Dat is iets raar.”

De coronacrisis helpt niet echt om iemand beter te leren kennen. “Ik ben helemaal niet bezig op amoureus vlak. Je krijgt ook geen kans, hé? Je hebt een bubbel, je mag niet dichterbij komen, je moet je masker aanhouden ..." Een klokje voelt de actrice vooralsnog niet tikken. “Wat ik wel jammer vind is dat ik geen jonge mama ben", geeft ze toe. “Ik had altijd het plan om een groot gezin te hebben. Dan denk je soms wel: oké, het mag beginnen komen."