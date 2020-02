Ella Leyers doet Billie Eilish na in shopping center, maar de zangeres zelf zal daar niet blij mee zijn MVO

12 februari 2020

11u35 0 TV Ook in de tweede Blind Auditions van ‘The Voice Kids’ spat het talent van het scherm. Het nieuwe seizoen telt naast de beruchte block-knop nog een andere nieuwigheid: Billie Eilish.

De immense populariteit van het popidool laat zich ook voelen in de Blind Auditions, waar er flink wat Billie Eilish-songs de revue passeren. Eén van die megafans is Zita (14). Zij wordt door Billie Eilish zelf - of was het Ella Leyers? - verrast in het shoppingcenter.

Billie niet blij

Eilish zelf zou echter niet blij zijn als ze die stunt zag. De 18-jarige zangeres is het helemaal beu dat fans zich als haar verkleden en in het openbaar doen alsof ze haar zijn. In haar Instagram-stories riep ze haar 51,4 miljoen volgers op hiermee te stoppen. Billie verwees naar enkele YouTube-video’s, waarin te zien is hoe mensen haar kenmerkende stijl tot in detail kopieerden en naar een winkelcentrum gingen met neppe bodyguards om hysterie te creëren. De gekte rond de immens populaire zangeres werd daar zo groot dat de centra werden afgesloten. “Houd alsjeblieft op met deze shit”, schreef Billie op Instagram bij enkele screenshots. “Het is niet veilig voor jullie. En het is gemeen voor mensen die niet beter weten. Jullie laten me slecht overkomen.”